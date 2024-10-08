Литва: средняя корзина самых дешевых продуктов питания в сентябре подорожала на 3,5%

По данным Pricer.lt, первое место в рейтинговой таблице стоимости корзины самых дешевых продуктов питания в прошлом месяце занимала торговая сеть Maxima, где корзина подорожала на 2,73 евро. Второе место сохранила Barbora (подорожание на 5,03 евро), на третьем месте остается торговая сеть Lidl (подорожание на 5,45 евро).
Norfa, снизив стоимость корзины на 4,87 евро, занимает четвертое место, на пятом – E-Rimi (корзина подешевела на 1,14 евро), на шестое место опустилась торговая сеть Rimi (подорожание на 6,97 евро). Последние места в сентябрьской рейтинговой таблице – седьмое и восьмое – занимают IKI (подорожание на 2,38 евро) и его интернет-магазин Last Mile (подорожание на 1,42 евро).
Разница между самой дешевой корзиной (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) составляет 17,85 евро (30,8 проц.).
Из 52 цен на товары, отслеживаемых Pricer.lt, в сентябре подорожали 22 товара, 27 товаров подешевели, а цены еще на два товара не изменились.
Наиболее значительно (на 10 проц. и больше) подорожали 8 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожали рис, самое дешевое сливочное масло, самые дешевые яблоки, бананы, самые дешевые помидоры, пиво Švyturio Tradicinis, черный шоколад Karūna, масло сладкосливочное Dvaro.
Наиболее значительно (на 10 проц. и больше) подешевели 13 товаров. Это – колбаса Samsono daktariška, самый дешевый рассыпной черный чай, самый дешевый йогурт, чай Lipton, самое дешевое подсолнечное масло, самая дешевая водка, самый дешевый молотый жареный кофе, макароны Pasaka, сахар Panevėžio Plius, свиной окорок без кости, самая дешевая 30-процентная сметана.