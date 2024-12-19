Литва привлекает работников из соседних стран: в некоторых регионах разница в зарплатах очевидна

По данным Службы занятости, с начала 2024 года в Литве стало больше работников из Польши и Латвии.
В начале года в Литве работало 2400 граждан Латвии, а, по данным на 1 декабря, их уже было 3600 – на 1200 или на 46% больше.
По данным на 1 декабря, в Литве было 2200 работников из Польши, это на 700 больше, чем в начале года.
Сообщается, что больше всего поляков в Литве, 33%, работают в сфере администрирования и обслуживания. Еще 27% – в секторе строительства. В сфере обрабатывающей промышленности – 13%, транспорта и складирования – 11%. 6% – в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства.
Высококвалифицированную работу выполняют 14% всех граждан Польши (300), средней квалификации – 60% (1300 человек), еще 26% (600) занимают неквалифицированные рабочие места.
Латвийцы чаще всего работают в строительном секторе – 34% и в обрабатывающей промышленности – 25%. В административной сфере и сфере обслуживания работают 17%, в транспортной и складирования – 7%.
Высококвалифицированную работу выполняют 18% граждан Латвии (600), средней квалификации – 67% (2400), еще 15% (500) занимают неквалифицированные рабочие места.
Глава Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите сказала, что больше всего соседей работает в приграничных регионах.
„Иногда они недалеко живут. Порой на работу в Литву им ехать ближе, чем до большого города в своей стране.
Что касается Латвии, я слышала, что наши компании предлагают более высокие зарплаты, чем в каком-то их регионе. Кроме того, там уровень безработицы выше. Так и поддерживаем друг друга.
У людей есть возможность работать и заработать, а мы получаем рабочую силу, которой не хватает“, – сказала она и заметила, что это нормальная тенденция, которая наблюдается и в других странах Европы.
„Нас как работодателей радует, что мы привлекательны, можем пригласить соседей, если они не находят работу у себя“, – прибавила она.
По словам Главы Литовской конфедерации труда Андрюса Романовскиса, иностранцы работают в разных секторах.
„И итальянцы у нас уже работают не только как создатели своего бизнеса, они обслуживают людей. Тенденция логичная. Влияет быстрый рост зарплат, экономика растет, а у некоторых соседей находится в стадии стагнации“, – сказал он.
„Мы стали местом привлечения соседей. <...> У них на рынке труда напряжения не меньше. <...> Надо иметь в виду, что латвийцам, живущим у границы с нами, до Литвы добраться легче <...> Они владеют русским, скажем так, нет языкового барьера, Даугавпилс находится далеко от Риги“, – сказал Романовскис.
Из Латвии на работу в Висагинас приезжает Алексейс Соколовс из Даугавпилса, он работает оператором оборудования в мебельной компании Visagino linija.
По данным за октябрь, в Даугавпилсе уровень безработицы составлял 10% и был одним из самых больших в Латвии.
„После того как закрылось предприятие, на котором я работал, я 9 месяцев оставался без работы.
Меня заинтересовала возможность работы в Висагинасе, это недалеко от Даугавпилса, не надо переезжать. Кроме того, здесь выше зарплаты, есть дополнительные бонусы, например, бесплатный транспорт, компенсация за обед, посещение спортзала. Сейчас я учусь работать с оборудованием. После окончания курсов буду работать самостоятельно“, – сказал он.
Осенью Visagino linija устроила на работу 80 граждан Латвии (это 10% от общего числа работников).
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что в Литве зарплаты растут быстрее, чем в Латвии.
„Надо не забывать о значительном разобщении между регионами в Латвии. Даугавпилс - вообще самый бедный регион в странах Балтии“, – заметил он.
В Даугавпилсском регионе зарплаты намного меньше, чем в Утенском округе.
Во втором квартале 2024 г. средняя зарплата в Латгальском регионе составила 894 евро, а в Утенском – 1136 евро.
„Это 27%, почти треть“, – сказал Маурицас.
Если брать среднюю зарплату „на руки“ по стране, то в Литве во втором квартале она составляла 1353 евро, а в Латвии – 1213 евро.
„Интересно, что средняя зарплата по Литве выше, чем в Рижском регионе. Там она была всего 1317 евро“, – заметил экономист.
Что касается приграничного с Литвой региона Польши, то там нет крупных городов, куда местные могли бы ездить на заработки, поэтому, если человек живет в Сувалках, ему ближе ездить в Литву.
„Все больше польских компаний действует в Литве, поэтому, думаю, они привозят и своих работников“, – сказал Маурицас.
Он сравнил зарплаты в регионах на границе - по втором квартале 2024 г. в Подляском воеводстве средняя зарплата была 1120 евро, в Мариямпольском – 1140 евро, в Алитусе – 1150 евро.
„Тут, можно сказать, зарплаты почти не отличаются“, – заметил экономист.
По его словам, хорошо, что в Литву на заработки приезжают соседи.
„Люди мигрируют по всей Европе. Это повышает мобильность, число работников“, – сказал Маурицас.