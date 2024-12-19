Литва привлекает работников из соседних стран: в некоторых регионах разница в зарплатах очевидна

Сообщается, что больше всего поляков в Литве, 33%, работают в сфере администрирования и обслуживания. Еще 27% – в секторе строительства. В сфере обрабатывающей промышленности – 13%, транспорта и складирования – 11%. 6% – в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства.

По данным на 1 декабря, в Литве было 2200 работников из Польши, это на 700 больше, чем в начале года.

В начале года в Литве работало 2400 граждан Латвии, а, по данным на 1 декабря, их уже было 3600 – на 1200 или на 46% больше.

По данным Службы занятости, с начала 2024 года в Литве стало больше работников из Польши и Латвии.

Что касается Латвии, я слышала, что наши компании предлагают более высокие зарплаты, чем в каком-то их регионе. Кроме того, там уровень безработицы выше. Так и поддерживаем друг друга.

„Иногда они недалеко живут. Порой на работу в Литву им ехать ближе, чем до большого города в своей стране.

Глава Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите сказала, что больше всего соседей работает в приграничных регионах.

Латвийцы чаще всего работают в строительном секторе – 34% и в обрабатывающей промышленности – 25%. В административной сфере и сфере обслуживания работают 17%, в транспортной и складирования – 7%.

У людей есть возможность работать и заработать, а мы получаем рабочую силу, которой не хватает“, – сказала она и заметила, что это нормальная тенденция, которая наблюдается и в других странах Европы.

„Нас как работодателей радует, что мы привлекательны, можем пригласить соседей, если они не находят работу у себя“, – прибавила она.

По словам Главы Литовской конфедерации труда Андрюса Романовскиса, иностранцы работают в разных секторах.

„И итальянцы у нас уже работают не только как создатели своего бизнеса, они обслуживают людей. Тенденция логичная. Влияет быстрый рост зарплат, экономика растет, а у некоторых соседей находится в стадии стагнации“, – сказал он.