Литва получила 360 млн евро по плану "Литва нового поколения"

"Мы неоднократно отмечали, что план включает в себя не только инвестиции, но и реформы, для реализации которых обычно требуется политическая воля. Мы уверенно движемся вперед, осуществляя необходимые для Литвы шаги, на этот раз – в области социального обеспечения, в системе здравоохранения, национальной обороны и зеленых финансов.
Благодаря этим реформам мы получили средства для дальнейших инвестиций как для бизнеса, так и для населения, которые повысят потенциал роста литовской экономики, устойчивость к будущим потрясениям, расширят использование возобновляемых источников энергии, повысят энергоэффективность и кибербезопасность", – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.
Уникальность плана "Литва нового поколения" заключается в том, что средства выплачиваются не за понесенные расходы по проекту, а только при достижении показателей. Ход реализации плана периодически контролируется совместно с экспертами ЕК. После подачи заявки на выплату ЕК обычно рассматривает ее в течение двух месяцев и с учетом результата и с одобрения Евросовета выделяются средства. В случае Литвы – по первым пяти показателям кредитной части.
360 млн евро пойдут на финансирование запланированных мер дополненного плана "Литва нового поколения": 1 млрд евро на приобретение или разработку экологически чистых, цифровых и инновационных бизнес-технологий, которые создадут высокую добавленную стоимость и будут ориентированы на экспорт, а также дополнительно более 550 млн евро – на производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
По оценке экспертов, ожидается, что благодаря новым инвестициям плана "Литва нового поколения" в период 2023-2027 гг. будет обеспечен ускоренный рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) – в среднем по 0,97 проц. или по 492,5 млн евро в год.
Общая стоимость кредитной заявки по дополнительному плану "Литва нового поколения" составляет 387 млн евро, но средства будут выплачиваться пропорционально за вычетом уже предоставленного аванса.