Литва получила 360 млн евро по плану "Литва нового поколения"

"Мы неоднократно отмечали, что план включает в себя не только инвестиции, но и реформы, для реализации которых обычно требуется политическая воля. Мы уверенно движемся вперед, осуществляя необходимые для Литвы шаги, на этот раз – в области социального обеспечения, в системе здравоохранения, национальной обороны и зеленых финансов.

Благодаря этим реформам мы получили средства для дальнейших инвестиций как для бизнеса, так и для населения, которые повысят потенциал роста литовской экономики, устойчивость к будущим потрясениям, расширят использование возобновляемых источников энергии, повысят энергоэффективность и кибербезопасность", – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.