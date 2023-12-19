Литва получила 300 млн евро, которые будут использованы для поддержки конкурентоспособности

По данному кредиту будут выплачиваться фиксированные проценты в размере 3,052% годовых, он предоставлен сроком на 25 лет.

Кредитные средства будут поддерживать инвестиции в долгосрочную конкурентоспособность, создание рабочих мест, а также зеленую и цифровую трансформацию в финансовой перспективе 2021-2027 гг.

ЕИБ предоставляет долгосрочные кредиты на выгодных условиях, которые позволяют повысить эффективность проектов софинансирования с точки зрения национальных государственных финансов.

Кредит в размере 300 млн евро является первым из обязательств ЕИБ в размере 1 млрд евро по поддержке инвестиций во всех регионах Литвы.

Этот структурный программный кредит, согласованный с ЕИБ, представляет собой продукт, специально предназначенный для проектов, совместно финансируемых Европейскими структурными и инвестиционными фондами.