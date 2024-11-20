Литва поддержит инновации в сфере дронов: конкурс с финансированием до 20 000 евро

На проекты будет выделено от 5 до 20 тыс. евро, а общая корзина, которую фонд мог бы выделить на сегодняшний день, составляет 160 тыс. евро.

Участникам конкурса предлагается подавать заявки с 20 ноября до конца этого года на сайте www.dronusajunga.lt. Заявки будут оцениваться анонимно различными теоретиками и практиками дронов, а отобранным участникам будет предложено представить свою идею экспертам вживую в течение 5-10 минут.

„Призываем подавать заявки на финансирование, объявляем первый конкурс. Целью конкурса является продвижение индустрии дронов в Литве путем поддержки инновационных проектов и исследований, связанных с дроновыми технологиями, а также стимулирование интереса к дронам“, - сообщил журналистам в среду А. Якубаускас.

Особое внимание к дронам двойного назначения

А. Якубаускас говорит, что особое внимание будет уделено проектам беспилотников двойного назначения – тех, которые смогут служить как в мирное, так и в военное время.

„Наша цель – дроны двойного назначения, чтобы их можно было использовать в мирное время и легко переоборудовать в военное время“, - сказал он.

Глава фонда также ожидает высокого интереса со стороны молодежи, причем как студентов, так и школьников. По его словам, молодежь интересуется дроновыми технологиями, и фонд предлагает поддержку и не самых крупным проектам.