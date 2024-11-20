Литва поддержит инновации в сфере дронов: конкурс с финансированием до 20 000 евро

„Призываем подавать заявки на финансирование, объявляем первый конкурс. Целью конкурса является продвижение индустрии дронов в Литве путем поддержки инновационных проектов и исследований, связанных с дроновыми технологиями, а также стимулирование интереса к дронам“, - сообщил журналистам в среду А. Якубаускас.
Участникам конкурса предлагается подавать заявки с 20 ноября до конца этого года на сайте www.dronusajunga.lt. Заявки будут оцениваться анонимно различными теоретиками и практиками дронов, а отобранным участникам будет предложено представить свою идею экспертам вживую в течение 5-10 минут.
На проекты будет выделено от 5 до 20 тыс. евро, а общая корзина, которую фонд мог бы выделить на сегодняшний день, составляет 160 тыс. евро.
Особое внимание к дронам двойного назначения
А. Якубаускас говорит, что особое внимание будет уделено проектам беспилотников двойного назначения – тех, которые смогут служить как в мирное, так и в военное время.
„Наша цель – дроны двойного назначения, чтобы их можно было использовать в мирное время и легко переоборудовать в военное время“, - сказал он.
Глава фонда также ожидает высокого интереса со стороны молодежи, причем как студентов, так и школьников. По его словам, молодежь интересуется дроновыми технологиями, и фонд предлагает поддержку и не самых крупным проектам.
„Дрон – это инвестиция в будущую безопасность, поэтому очень важно, чтобы было вовлечено можно больше людей. Тем более, что молодежь очень вовлечена в эту сферу и наше желание – просто помочь, поддержать и оказать содействие“, – сказал он.
Фонд благотворительности и поддержки „Союз дронов“ заявляет, что целью их деятельности является финансирование создания, разработки, научных исследований и экспериментальных разработок, технического проектирования, технологических испытаний литовских дронов с целью создания дронов для секторов промышленности, безопасности, сельского хозяйства, транспорта и адаптации их к другим нуждам Литовского государства.
Целью фонда является создание с помощью разработанных дроновых технологий парка литовских дронов, который стал бы исключительно важным вкладом Литвы в общую безопасность страны.