Литва – первая из стран Балтии подписала соглашение Artemis: обязательство по безопасному освоению космоса

"Это соглашение знаменует собой новый этап в космической отрасли Литвы. Как известно, инноваций не будет, если не будет новых изобретений, науки, поэтому для нас это особенно важно. Наш космический сектор предназначен в первую очередь для тех людей, которые работают на Земле, потому что все прорывы, которые произошли в наших отечественных областях биотехнологий и телекоммуникаций, были достигнуты потому, что Литва стремилась стать страной, развивающей космические инновации", – заявила А. Армонайте на церемонии подписания соглашения Artemis в среду.Как подчеркнула бывшая астронавт NASA, действующая заместитель руководителя этого космического агентства Памела Мелрой, Литва – первая из стран Балтии, подписавшая это соглашение.