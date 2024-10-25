Литва отключается от кольца БРЭЛЛ: в Тельшяй включен первый синхронный компенсатор Litgrid

„Мы всегда считали, что десинхронизация с БРЭЛЛ должна произойти как можно быстрее и необратимо. Это произойдет, и мы должны заботиться о своей энергетике как о части энергосистемы ЕС, а не какого-то непонятного союза, частью которого мы до сих пор являемся, будучи в БРЭЛЛ, предоставляя тем самым враждебному государству возможность контролировать частоту нашей энергетической системы“, - сказала журналистам И. Шимоните.