2024.10.25 13:59

Литва отключается от кольца БРЭЛЛ: в Тельшяй включен первый синхронный компенсатор Litgrid

 
ru.DELFI.lt
ELTA

В пятницу в Тельшяй включен синхронный компенсатор – устройство, обеспечивающее независимую работу электросистемы Литвы. Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркивает, что Литва возвращает контроль над энергетической системой в свои руки и становится частью общей энергетической системы Европейского союза (ЕС).

Премьер подчеркнула, что укрепление энергетической независимости является одним из важнейших приоритетов деятельности этого Правительства, а отключение от единой электроэнергетической системы стран Балтии, России и Беларуси (БРЭЛЛ) является результатом целенаправленной работы этой каденции.

„Мы всегда считали, что десинхронизация с БРЭЛЛ должна произойти как можно быстрее и необратимо. Это произойдет, и мы должны заботиться о своей энергетике как о части энергосистемы ЕС, а не какого-то непонятного союза, частью которого мы до сих пор являемся, будучи в БРЭЛЛ, предоставляя тем самым враждебному государству возможность контролировать частоту нашей энергетической системы“, - сказала журналистам И. Шимоните.

„Я рада, что правительство сможет с чистой совестью, завершая свою каденцию, заявить, что оно сделало все, чтобы отключение от БРЭЛЛ стало фактом, что это произойдет в 2025 году и что эти процессы необратимы“, - добавила она.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что после запуска этого синхронного компенсатора и отключения от БРЭЛЛ Литва сможет свободно увеличивать объемы своей возобновляемой энергии.

„Каждое из этих устройств позволит нам использовать все больше возобновляемой энергии – это означает, что у нас будет все больше энергетической независимости и все больше лучших цен для наших людей и нашего бизнеса“, - сказал Д. Крейвис.

Стоимость проекта составила 96,28 млн евро, 75 проц. из которых профинансировал ЕС.

ELTA напоминает, что политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы систем передачи электроэнергии стран договорились, что в феврале 2025 г. отключатся от российской системы ОЭС/ЕЭС – так называемого кольца БРЭЛЛ.

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