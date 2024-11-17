Литва направит 10 млн евро на переработку текстильных отходов

Эти средства будут выделены из средств инвестиционной программы Фонда сплочения Европейского Союза, а администрировать проект будет Центральное агентство управления проектами. Максимально возможная сумма финансирования проекта – 4 млн евро, а общая сумма средств, предусмотренных на программу, составляет 10,2 млн. евро.

Финансирование будет направлено на развитие мощностей по переработке текстильных отходов в Литве. В рамках проектов будет создана или обновлена ​​инфраструктура, ориентированная на переработку текстиля в волокна, а также подготовку отходов к переработке.