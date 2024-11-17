2024.11.17 17:10

Литва направит 10 млн евро на переработку текстильных отходов

 
ru.DELFI.lt
Tekstilės atliekos
Tekstilės atliekos
ФОТО: Shutterstock

Министерство окружающей среды подготовило и представляет на согласование описание условий финансирования проектов мероприятия программы развития „Стимулирование переработки отходов и использования вторичного сырья“ под названием „Развитие мощностей по переработке текстильных отходов“, в рамках которого планируется выделить средства на приобретение современного оборудования по переработке текстиля и развитие инфраструктуры, сообщает портал MadeinVilnius.lt.

Эти средства будут выделены из средств инвестиционной программы Фонда сплочения Европейского Союза, а администрировать проект будет Центральное агентство управления проектами. Максимально возможная сумма финансирования проекта – 4 млн евро, а общая сумма средств, предусмотренных на программу, составляет 10,2 млн. евро.

Финансирование будет направлено на развитие мощностей по переработке текстильных отходов в Литве. В рамках проектов будет создана или обновлена ​​инфраструктура, ориентированная на переработку текстиля в волокна, а также подготовку отходов к переработке.

Инвестиции помогут решить проблему растущего количества текстильных отходов и недостаточной их переработки, способствуя тем самым достижению целей экономики замкнутого цикла.

Замечания и предложения по данному правовому акту можно подать в Информационной системе правовых актов (TAIS) до 2 декабря.

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