Литва на фоне ЕС: уровень безработицы снижается

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в октябре составило около 10,8 млн. По сравнению с сентябрем это на 3 тыс. человек меньше. Тогда как по сравнению с октябрем 2023 года в еврозоне было на 411 тыс. меньше безработных.

В октябре во всем ЕС было 12,97 млн безработных. По сравнению с сентябрем 2024 года число безработных в ЕС сократилось на 70 тыс., а по сравнению с октябрем 2023 года их стало на 416 тыс. меньше.

В октябре 2024 года в Литве было 109 тыс. безработных, на 9 тыс. меньше, чем в сентябре, и на 5 тыс. меньше, чем в октябре 2023 года, когда их было 114 тыс.