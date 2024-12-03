2024.12.03 11:46

Литва на фоне ЕС: уровень безработицы снижается

 
ru.DELFI.lt
ELTA
nedarbas
nedarbas
ФОТО: Shutterstock

Уровень безработицы в еврозоне в октябре остался таким же, как и в сентябре, и составит 6,3 проц., такая же ситуация наблюдается во всем Евросоюзе (ЕС), где безработица составила 5,9 проц., сообщает Евростат. Тогда как в Литве уровень безработицы в октябре составлял 6,9 проц., что меньше, чем в сентябре, когда он достигал 7,5 проц.

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в октябре составило около 10,8 млн. По сравнению с сентябрем это на 3 тыс. человек меньше. Тогда как по сравнению с октябрем 2023 года в еврозоне было на 411 тыс. меньше безработных.

В октябре во всем ЕС было 12,97 млн безработных. По сравнению с сентябрем 2024 года число безработных в ЕС сократилось на 70 тыс., а по сравнению с октябрем 2023 года их стало на 416 тыс. меньше.

В октябре 2024 года в Литве было 109 тыс. безработных, на 9 тыс. меньше, чем в сентябре, и на 5 тыс. меньше, чем в октябре 2023 года, когда их было 114 тыс.

Самая высокая безработица продолжает регистрироваться в Испании, где она достигает 11,2 проц., а самая низкая – в Чехии, где она составляет 2,6 проц.

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