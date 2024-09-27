Литва: лидер розничной торговли – сеть Maxima

Как рассказал порталу глава rekvizitai.lt Арунас Янелюнас, на лидерство Maxima повлиял рост прибыли и рентабельности в прошлом году, занимаемая значительная доля рынка. Между тем, по мнению А. Янелюнаса, для роста Norfa в рейтинге повлияла видимость руководителя компании Дайнюса Дундулиса.