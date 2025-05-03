Литва: иностранцы после смены работодателя обязаны менять вид на жительство

Временный ВНЖ не нужно получать иностранцам, которые приезжают в Литву работать на сезонных работах. Если они работают меньше 90 дней, то законное их пребывание обосновывается безвизовым режимом или шенгенской визой. Если человек работает на сезонных работах больше 90 дней, он должен получить литовскую визу.

Исключения касаются только узкого круга лиц – приехавших на законных основаниях следователей или преподавателей, лиц, которые приехали в командировку из компаний ЕС, членов экипажей литовских судов и граждан Австралии, Японии, США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Чтобы работать в Литве на законных основаниях, иностранцы обязаны получить литовский документ, узаконивающий их пребывание и работу в Литве (например, ВНЖ на основании работы).

„Работодатель, который трудоустраивает иностранца, обязан гарантировать, что у этого человека есть право на работу в Литве. Эти требования четко прописаны. Их нарушение недопустимо“, – сказал представитель ГИТ Далюс Чепонас.

Во всех случаях у этих людей должно быть разрешение на работу. Временный ВНЖ для работы не нужен и иностранцам, которые приезжают в Литву в командировку из-а границы (если страна не является членом ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), но у них должна быть литовская виза и разрешение на работу.

Работодатель обязан требовать у работника-иностранца документы, обосновывающие его пребывание в стране, и хранить их копии, пока иностранец у него работает.Обязательно должен быть заключен договор о работе (на двух языках) и в течение одного рабочего дня об этом договоре должна быть информирована „Содра“.

Если эти требования не выполнены, то работник считается нелегалом.