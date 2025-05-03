2025.05.03 14:40

Литва: иностранцы после смены работодателя обязаны менять вид на жительство

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Unsplash

Государственная инспекция по труду (ГИТ) напоминает, что граждане третьих стран, получившие временный вид на жительство в Литве на основании работы могут работать только у того работодателя, который посредничал при выдаче ВНЖ, и выполнять только ту работу, которая была зафиксирована при получении документа. Чтобы сменить работодателя или функции, иностранец должен обратиться в Департамент миграции и обновить ВНЖ. Невыполнение этого требования считается нарушением, напоминает ГИТ.

„Работодатель, который трудоустраивает иностранца, обязан гарантировать, что у этого человека есть право на работу в Литве. Эти требования четко прописаны. Их нарушение недопустимо“, – сказал представитель ГИТ Далюс Чепонас.

Чтобы работать в Литве на законных основаниях, иностранцы обязаны получить литовский документ, узаконивающий их пребывание и работу в Литве (например, ВНЖ на основании работы).

Исключения касаются только узкого круга лиц – приехавших на законных основаниях следователей или преподавателей, лиц, которые приехали в командировку из компаний ЕС, членов экипажей литовских судов и граждан Австралии, Японии, США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Dalius Čeponas

Временный ВНЖ не нужно получать иностранцам, которые приезжают в Литву работать на сезонных работах. Если они работают меньше 90 дней, то законное их пребывание обосновывается безвизовым режимом или шенгенской визой. Если человек работает на сезонных работах больше 90 дней, он должен получить литовскую визу.

Во всех случаях у этих людей должно быть разрешение на работу. Временный ВНЖ для работы не нужен и иностранцам, которые приезжают в Литву в командировку из-а границы (если страна не является членом ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), но у них должна быть литовская виза и разрешение на работу.

Работодатель обязан требовать у работника-иностранца документы, обосновывающие его пребывание в стране, и хранить их копии, пока иностранец у него работает.Обязательно должен быть заключен договор о работе (на двух языках) и в течение одного рабочего дня об этом договоре должна быть информирована „Содра“.

Если эти требования не выполнены, то работник считается нелегалом.

Иностранец, получивший временное ВНЖ на основе работы, должен работать 40 часов в неделю. Кроме того, его зарплата не должна быть меньше, чем у граждан Литвы за такую же работу.

О нарушениях на рабочем месте, нелегальном труде или грубых нарушений Трудового кодекса можно сообщить по анонимному телефону доверия +370 5 213 9772 или, заполнив анкету на сайте ГИТ.

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