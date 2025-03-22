Литва идет к введению всеобщего налога на недвижимость: надо собрать больше денег

Минфин предложил снизить планку со 150 000 до 20 000 евро от стоимости имущества, установленной Центром реестра, однако на прошлой неделе после заседания рабочей группы заговорили о нижнем пороге больше чем в 60 000 евро.
„По сути мы идем к идее всеобщего налога. Но мы должны оценить структуру общества. Литовское общество отличается тем, что почти у 82% жителей есть недвижимость. (...) Поэтому у нас сейчас есть люди, у которых есть квартира, карьера и хорошие доходы, и есть пенсионер, у которого есть имущество в виде недвижимости. У одного есть деньги на уплату налога, а у другого - нет. Со временем налог станет всеобщим. Время от времени некоторые группы общества не смогут его заплатить, когда у них не будет денег на это. (...) К этому надо подготовиться, сделать исключения“, – сказал премьер Гинтаутас Палуцкас.
„Реформа, о которой заявили публично, не будет такой, мы ее значительно подкорректировали, тут надо поблагодарить Минфин за гибкость. Не будет порога в 20 000 евро, будет другой, может., чуть меньше нынешних 150 000 евро, пока окончательной суммы нет“, – сказал представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Томас Томилинас.
Журналисты подсчитали, что если бы приняли первичный проект, то за трехкомнатную квартиру в центре Вильнюса пришлось бы платить 500-600 евро в год.
„Сейчас за счет налога на недвижимость собирают смешные 14 млн. евро в год, Степуконис в казино больше проиграл, чем мы получаем с этого налога. Кстати, о казино, мы предложили отказаться от налога на страхование и обложить прогрессивным налогом азартные игры. Пусть взимают с тех, кто готов тратить деньги на такую странную зависимость“, – сказал Томилинас.
Представитель Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что ему вопрос налога на недвижимость станет ясен тогда, когда зарегистрируют конкретные предложения.
Он подчеркнул такой момент - часть налоговых изменений направлена на сбор денег для обороны, а вопрос налоговой реформы обсуждается вяло.
„Надо сказать и очень коротко, что решают две задачи – финансирование гособороны и тут хотелось бы более широкой картины, поскольку все понимают, что будут финансировать дополнительные потребности, их будут финансировать не только за счет налогов, и второе – налоги меняют ради получения средств Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF), это тоже надо признать, поэтому людям надо объяснить, почему нужен налог на недвижимость“, – сказал Гентвилас.
Сам он не сомневается в необходимости этого налога.
„(...) многие говорят, давайте повысим НДС на 1%, сразу появятся сотни миллионов евро и решим серьезную проблему. Но не забывайте, что НДС - это налог на рядовых потребителей, сразу повышаются цены, у этого явления нет никакого аспекта социальной справедливости.
(...) Если мы говорим о подоходном налоге, то во всем мире он прогрессивный, снижает неравенство. (...) Есть какая-то логика, какие-то группы платят, естественном что налоговая система должна быть социально справедливой (...)“, – сказал Томилинас.
Консерваторы через бывшего министра Гинтаре Скайсте уже дали понять, что они одобрят все изменения, которые связаны с повышением финансирования обороны, другие предложения, скорее всего, не поддержат.