2025.03.22 07:02

Литва идет к введению всеобщего налога на недвижимость: надо собрать больше денег

 
Ауримас Переднис
Виргиния Спурите
ru.DELFI.lt

Партнеры по коалиции пока сами не договорились о том, какие налоговые изменения должны быть приняты, однако есть те, кто не сомневается, что до лета поправки к закону о налогах будут приняты. Один из основных моментов реформы – налог на недвижимость, который становится всеобщим.

Минфин предложил снизить планку со 150 000 до 20 000 евро от стоимости имущества, установленной Центром реестра, однако на прошлой неделе после заседания рабочей группы заговорили о нижнем пороге больше чем в 60 000 евро.

„По сути мы идем к идее всеобщего налога. Но мы должны оценить структуру общества. Литовское общество отличается тем, что почти у 82% жителей есть недвижимость. (...) Поэтому у нас сейчас есть люди, у которых есть квартира, карьера и хорошие доходы, и есть пенсионер, у которого есть имущество в виде недвижимости. У одного есть деньги на уплату налога, а у другого - нет. Со временем налог станет всеобщим. Время от времени некоторые группы общества не смогут его заплатить, когда у них не будет денег на это. (...) К этому надо подготовиться, сделать исключения“, – сказал премьер Гинтаутас Палуцкас.

Gintautas Paluckas

„Реформа, о которой заявили публично, не будет такой, мы ее значительно подкорректировали, тут надо поблагодарить Минфин за гибкость. Не будет порога в 20 000 евро, будет другой, может., чуть меньше нынешних 150 000 евро, пока окончательной суммы нет“, – сказал представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Томас Томилинас.

Журналисты подсчитали, что если бы приняли первичный проект, то за трехкомнатную квартиру в центре Вильнюса пришлось бы платить 500-600 евро в год.

Vilnius

„Сейчас за счет налога на недвижимость собирают смешные 14 млн. евро в год, Степуконис в казино больше проиграл, чем мы получаем с этого налога. Кстати, о казино, мы предложили отказаться от налога на страхование и обложить прогрессивным налогом азартные игры. Пусть взимают с тех, кто готов тратить деньги на такую странную зависимость“, – сказал Томилинас.

Tomas Tomilinas

Представитель Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что ему вопрос налога на недвижимость станет ясен тогда, когда зарегистрируют конкретные предложения.

Eugenijus Gentvilas

Он подчеркнул такой момент - часть налоговых изменений направлена на сбор денег для обороны, а вопрос налоговой реформы обсуждается вяло.

„Надо сказать и очень коротко, что решают две задачи – финансирование гособороны и тут хотелось бы более широкой картины, поскольку все понимают, что будут финансировать дополнительные потребности, их будут финансировать не только за счет налогов, и второе – налоги меняют ради получения средств Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF), это тоже надо признать, поэтому людям надо объяснить, почему нужен налог на недвижимость“, – сказал Гентвилас.

Asociatyvi nuotrauka

Сам он не сомневается в необходимости этого налога.

„(...) многие говорят, давайте повысим НДС на 1%, сразу появятся сотни миллионов евро и решим серьезную проблему. Но не забывайте, что НДС - это налог на рядовых потребителей, сразу повышаются цены, у этого явления нет никакого аспекта социальной справедливости.

Prekybos centras

(...) Если мы говорим о подоходном налоге, то во всем мире он прогрессивный, снижает неравенство. (...) Есть какая-то логика, какие-то группы платят, естественном что налоговая система должна быть социально справедливой (...)“, – сказал Томилинас.

Eurai

Консерваторы через бывшего министра Гинтаре Скайсте уже дали понять, что они одобрят все изменения, которые связаны с повышением финансирования обороны, другие предложения, скорее всего, не поддержат.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии