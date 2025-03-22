Литва идет к введению всеобщего налога на недвижимость: надо собрать больше денег

„По сути мы идем к идее всеобщего налога. Но мы должны оценить структуру общества. Литовское общество отличается тем, что почти у 82% жителей есть недвижимость. (...) Поэтому у нас сейчас есть люди, у которых есть квартира, карьера и хорошие доходы, и есть пенсионер, у которого есть имущество в виде недвижимости. У одного есть деньги на уплату налога, а у другого - нет. Со временем налог станет всеобщим. Время от времени некоторые группы общества не смогут его заплатить, когда у них не будет денег на это. (...) К этому надо подготовиться, сделать исключения“, – сказал премьер Гинтаутас Палуцкас.