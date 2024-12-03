Литва и Саудовская Аравия подписали соглашение о воздушном сообщении

„Мы рассматриваем авиационный рынок Саудовской Аравии как чрезвычайно перспективный, потребность в услугах растет, поэтому подписание этого соглашения знаменует собой важный шаг на пути к дальнейшему диалогу для более слаженного двустороннего сотрудничества в сфере транспорта“, - сказал подписавший соглашение министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.
„Это соглашение откроет возможности для организации как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок, и литовские компании уже к этому готовы“, - добавил он.
Целью соглашения, инициированного Минтрансом, является развитие двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта и создание условий для регулярного авиасообщения.
Как указывает министерства, положения соглашения регламентируют не только регулярные воздушные перевозки, выполняемые авиакомпаниями, выдачу и аннулирование разрешений, но и применение тарифов, авиационную безопасность, безопасность полетов, признание сертификатов и лицензий, предоставление наземных услуг и аренду самолетов.
По оценкам, в настоящее время в Литве зарегистрировано 9 авиаперевозчиков, а их парк состоит из 68 самолетов, выполняющих коммерческие рейсы.