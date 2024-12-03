Литва и Саудовская Аравия подписали соглашение о воздушном сообщении

„Мы рассматриваем авиационный рынок Саудовской Аравии как чрезвычайно перспективный, потребность в услугах растет, поэтому подписание этого соглашения знаменует собой важный шаг на пути к дальнейшему диалогу для более слаженного двустороннего сотрудничества в сфере транспорта“, - сказал подписавший соглашение министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

„Это соглашение откроет возможности для организации как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок, и литовские компании уже к этому готовы“, - добавил он.

Целью соглашения, инициированного Минтрансом, является развитие двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта и создание условий для регулярного авиасообщения.