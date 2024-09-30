Литва и частые налоговые реформы: предприниматель указал на риск - непредсказуемость

„Мы прочитали доклад Драги, каково положение ЕС, и я бы сказал, что здесь не является исключением и Литва. В очень похожих обстоятельствах работаем (...). Я думаю, что у нас есть очень четкие путеводители того, что нужно сделать в ближайшие 4 года, чтобы мы могли говорить о каком-нибудь росте государства всеобщего благосостояния“, – сказал он.