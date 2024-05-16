Литва готовится перенять Independence: как судно выглядит снаружи и внутри

Судно-хранилище СПГ овеяно тайной и находится под охраной. Журналисты Delfi предлагают посмотреть, как оно выглядит снаружи и изнутри.
Международный оператор терминалов KN Energies (ранее Klaipėdos nafta) отмечает, что капитальный ремонт судна проводят несколько раз за время его работы. Сейчас судно доставлено на осмотр впервые. В нем пересматривают почти все: от внешней части корпуса до внутренних хранилищ.
„Все части, крепления, все подвижные механизмы, необходимые для перекачки газа, заменяются или реставрируются. Если на подводной части находят ржавчину, ее удаляют, затем судно перекрашивают“, – сказал Delfi гендиректор KN Energies Дарюс Шиленскис.
„По сути полностью пересматривают все системы судна, осушают хранилища, чтобы визуально осмотреть их. В следующий раз такую процедуру проведут через 10 лет, а этот терминал работает в интенсивном ритме“, – сказал собеседник.
Терминал СПГ Independence в Дании:
Сейчас терминал зарегистрирован в Сингапуре, однако скоро на корпусе появится надпись Klaipėdа. Затем на судне поднимут литовский триколор. Однако об этом сообщат позже.
На вопрос, почему нельзя было провести осмотр судна Independence в Литве, Шиленскис сказал, что у нас нет подходящего сухого дока таких размеров.
„Каждое судно рано или поздно нуждается в „сухом“ обслуживании. В нашем случае все немного иначе, поскольку мы меняем флаг, и Independence переходит на баланс KN Energies. Мы хотим перенять судно после проведения капитального ремонта, чтобы его полностью осмотрели“, – прокомментировал процесс Шиленскис.
Обычно такой терминал используют 40 лет при условии, что раз в 10 лет проводят капитальный ремонт. Поверхность газохранилища в Independence: