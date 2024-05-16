Литва готовится перенять Independence: как судно выглядит снаружи и внутри

В Дании в доке сейчас можно увидеть хорошо известный жителям Литвы Independence. Это плавучая регазификационная установка, помогающая региону обеспечить энергетическую независимость. Судно-хранилище спустя почти 10 лет деятельности было доставлено в док на осмотр. Литва в скором времени планирует перенять эту установку в свою собственность и в этом году украсит ее триколором.