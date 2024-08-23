2024.08.23 15:34

Литва готовится экспортировать курятину в США

 
ELTA
ru.DELFI.lt
paukštiena
paukštiena
ФОТО: Shutterstock

Соединенные Штаты Америки (США) начали процедуру, связанную с получением разрешения на экспорт литовской обработанной куриной продукции, сообщила в пятницу Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

„Мы ждали подтверждения США более десяти месяцев. Просто нужно настроиться, процесс будет долгим. Чтобы мясные продукты были одобрены в США, потребовалось более 8 лет. Это не избежим и на этот раз. Необходимо будет доказать, что контроль, осуществляемый ГПВС, соответствует требованиям США“, - цитируется в сообщении глава ГПВС Аудроне Микалаускене.

Как указывает ГПВС, к ответственным органам США по поводу возможностей экспорта курятины обратились в ноябре прошлого года, а в начале августа текущего года был получен ответ о том, что процесс получения разрешения на экспорт может быть начат.

„Мы находимся на первом из шести этапов подачи заявки на получение разрешения США. Однако это исключительный рынок, только на нем решение о намерении добавить новую страну в список экспортеров продукции птицеводства выносится на общественное обсуждение. Учитывая, что птицеводы и ассоциации, обладающие властью влиять на решения, очень активны в США, положительные результаты аудита не обязательно могут привести к открытию рынка. Таким образом, успех процесса зависит и от самих компаний, их репутации, постоянного и ответственного соблюдения требований“, - отметила Микалаускене.

В настоящее время литовские производители экспортируют в США отдельные категории молочных, рыбных, яичных продуктов, а также продуктов из говядины. Также было согласовано разрешение на экспорт продуктов из свинины, однако США временно ограничили его из-за распространения африканской чумы свиней.

По данным ГПВС, большая часть мяса птицы импортируется в США из Чили, Канады и Мексики. Основным экспортером мяса птицы из Европейского союза (ЕС) в США в настоящее время является Польша.

В то время как основными направлениями экспорта литовской птицы являются Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, Великобритания, Французская Полинезия, Гамбия, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Япония, Албания, Южная Корея, Таджикистан, Молдова, Новая Каледония, Бенин, Демократическая Республика Конго.

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