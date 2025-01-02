Литва c евро уже 10 лет: экономист говорит, что это позволило стране успешно расти

Она отмечает, что рост цен, который критики называют самым большим недостатком евро, не превысил рост заработной платы. По мнению экономиста Šiaulių bankas, это свидетельствует о значительном выигрыше покупательной способности Литвы.

По словам экономиста, самой большой прямой выгодой от евро для Литвы является снижение фактора валютного риска, что привело к снижению цен заимствований, а также устранение издержек обмена валюты, что ощутили и жители.

„Наличие евро и принадлежность к клубу еврозоны принесли Литве очень значительную репутационную выгоду, потому что это однозначно серьезное признание, что экономика сбалансирована, что она устойчиво развивается, что долги контролируются – это очень важное заявление, и действительно, за последнее десятилетие Литва засияла, привлекая прямые иностранные инвестиции“, - сказала Elta И. Гените-Пикчене.

„Мы видим, что за последнее десятилетие заработная плата выросла в 2,5 раза, мы также видим, что пенсии росли подобными темпами, а инфляция, которую обычно считают основным недостатком введения евро, не выделяла случай Литвы по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы, которые не ввели евро“, - сказала И. Гените-Пикчене.

„Рост цен за десятилетие составил всего лишь полтора раза, тогда как в таких странах, как Польша, Венгрия, Румыния, Чехия, индексы цен также росли аналогичными темпами. В Польше – также в полтора раза, в Румынии – 53 проц., в Чехии – 53 проц., а в Венгрии – даже 68 проц.“, - пояснила она.