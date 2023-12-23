Литовской промышленности выделяет 10 млн евро на установку возобновляемых источников энергии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Министерство экономики и инноваций объявляет о дополнительном выделении 10 млн евро литовским промышленным предприятиям на установку возобновляемых источников энергии.

"В рамках первого этапа мы уже распределили 10 млн евро финансирования 7 энергоемким компаниям страны. Мы продолжаем ускорять переход бизнеса на использование возобновляемых ресурсов и в рамках второго этапа создаем условия для модернизации деятельности. Наша цель – создать более зеленое и устойчивое государство, поэтому с помощью этих инвестиций мы создаем еще больше возможностей для литовской промышленности", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Максимальная сумма финансирования, выделяемая на проект, составляет 2,5 млн евро.

"Благодаря этим инвестициям одни из самых энергоемких промышленных предприятий Литвы смогут установить солнечные электростанции, что повысит эффективность энергопотребления, уменьшит загрязнение и позволит сэкономить средства. Таким образом, не только предприятиям, но и Литве в целом будут созданы условия для перехода к климатически нейтральной экономике", - сказала вице-министр экономики и инноваций Иева Валешкайте.

Заявки на финансирование установки возобновляемых источников энергии принимаются Агентством по управлению экологическими проектами (APVA) до 19 апреля 2024 года.

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