Литовскому бизнесу выделяется 240 000 евро на развитие своего бизнеса в США

„США являются одним из приоритетных рынков для инноваций и привлечения инвестиций и занимают пятое место в списке экспортных партнеров Литвы – в первой половине этого года доля экспорта в США составила 749,5 млн евро.

Сотрудничество с США является частью долгосрочной стратегии Литвы, поэтому мы хотим создать для отечественного бизнеса возможности ознакомления с этим рынком“, – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте .

В пресс-релизе указывается, что в случае, когда заявителем является микро-, малое или среднее предприятие, за счет средств приглашения к финансированию, выделяемых Агентством инноваций, может быть покрыто до 80 проц. расходов на поездку, проживание и иных расходов на участие в программах. Между тем, крупные предприятия смогут претендовать на финансирование 70 проц. соответствующих расходов.