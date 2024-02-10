Литовское агентство энергетики: цены на топливо в Литве растут третью неделю подряд

По данным ЛАЭ, 5 февраля дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,574 евро/л, а средняя цена на бензин достигла 1,451 евро/л. Средняя цена на бензин на прошлой неделе выросла на 1%, или 0,014 евро/л, а на дизельное топливо – на 2,3%, или 0,035 евро/л.
Цены на бензин растут третью неделю подряд, а средняя цена на дизельное топливо растет уже пятую неделю.
За неделю средние цены на бензин выросли на 0,8-2% во всех сравниваемых странах, кроме Эстонии и Германии, где средние цены снизились на 0,3% и 0,5% соответственно. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,484 евро/л, что 0,033 евро/л выше, чем в Литве. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,664 евро/л и 1,638 евро/л соответственно.
Средние цены на дизельное топливо выросли на 1,5-2,3% во всех сравниваемых странах, за исключением Германии, где средняя цена снизилась на 0,3%. Цена на дизельное топливо в Литве на 0,053 евро/л выше средней цены на дизельное топливо в Польше. В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,592 евро/л и 1,649 евро/л соответственно.
Средние цены на бензин сейчас на 0,5-7% ниже, чем год назад во всех сравниваемых странах, за исключением Польши, где средняя цена на 2 проц. выше. За последние 12 месяцев средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах снизились на 3-13,7%. За этот период больше всего топливо подешевело в Эстонии: средняя цена на бензин снизилась на 7%, а на дизельное топливо – на 13,7%.
ЛАЭ напоминает, что в январе 2024 г. оптовые цены на бензин выросли на 0,05 евро/л, на дизельное топливо – на 0,12 евро/л. С 1 по 7 февраля оптовые цены на топливо незначительно снизились – бензин подешевел на 0,01 евро/л, а цена на дизельное топливо снизилась на 0,001 евро/л.