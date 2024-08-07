Литовский стартап-сектор вырос на 10%, зарплаты достигают 4 400 евро

Сообщается, что во втором квартале этого года стартапы уплатили 110,5 млн евро налогов по сравнению с 92 млн в первом квартале. Больше всего налогов во втором квартале года уплатила компания Vinted, а самые высокие зарплаты платила компания Wargaming.

В настоящее время в литовском стартап-секторе работают 18,1 тыс. специалистов – по сравнению с прошлым годом это число практически не изменилось (II квартал 2023 г. – 18,1 тыс. специалистов), но средняя зарплата, выплачиваемая им, выросла на 16 проц. или 600 евро - до 4,4 тыс. евро во II квартале 2024 г.