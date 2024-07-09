Литовский стартап Broswarm разрабатывает технологии обнаружения мин

„Сильная и создающая инновационные решения оборонная промышленность имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения национальной безопасности. Мы продолжим инвестировать в укрепление экосистемы оборонных инноваций и помогать компаниям этого сектора присоединяться к международным цепочкам“, - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Как указывает министерство, Broswarm разрабатывает датчик нового поколения, позволяющий определять форму объекта даже под землей. Основное назначение этого устройства – обнаружение мин.

Данные с этого датчика и других датчиков, прикрепленных к дрону, позже обрабатываются искусственным интеллектом и точно маркируют объекты в исследуемой зоне.