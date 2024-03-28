Литовский инвестор Sirin Development требует у Рижской думы компенсировать потерю 22 участков возле аэропорта

"Мы уважаем решения учреждений и будем их выполнять. Однако с сожалением констатируем, что разногласия латвийских учреждений подрывают имидж Риги и всей страны, становясь препятствием для привлечения иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения доходов бюджета. Тем более что это происходит в тот момент, когда иностранные инвесторы уже очень осторожны и избегают вкладывать средства в страны Балтии ", — сказал Кузавас.

Член правления Sirin Development Лауринас Кузавас сообщил LETA, что иные возникшие убытки также будут детально подсчитаны, поскольку после покупки земли компания все время платила земельный налог и проценты банкам, которые кредитовали приобретение участков, были и другие траты. Как только Sirin Development получит официальное уведомление об отмене аукциона, компания также потребует возмещения возникших убытков.

Sirin Development надеется, что процесс возврата уплаченных за землю денег — 5,7 млн ​​евро — начнется как можно скорее.

Он добавил, что ситуация действительно неприятная, поскольку Sirin Development посвятила этому проекту много времени, сил и финансовых ресурсов.

"Утеряна хорошая возможность проекта, который принес бы реальную пользу и городу, и аэропорту, и предприятию. Как видите, эта ситуация неприятна и для самого самоуправления", — добавил Кузавас.

Как земельные участки были отданы в частные руки и возвращены Риге

Как уже сообщалось, Рижская дума вынуждена согласиться с доводами генерального прокурора Юриса Стуканса, что процесс приватизации земельных участков рядом с аэропортом в 2012 году был противоправным, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в среду, 27 марта.