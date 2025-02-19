Литовские железные дороги приостановили транзит масла из Беларуси из-за подозрений в незаконном происхождении

По данным LTG Cargo, в 2024 году транзитом через Литву перевезли почти 50 тыс. тонн рапсового масла производства „Агропродукт“. Как показали слитые данные „Белорусской железной дороги“, только за последний квартал прошлого года в Литву было ввезено 47 тыс. тонн белорусского рапсового масла.
По данным открытых источников, „Агропродукт“ в год производит около 300 тыс. тонн масла, 80 проц. которого идет на экспорт.
По данным портала, на прошлой неделе в пограничном пункте пропуска „Кена“ были задержаны 8 вагонов с белорусским рапсовым маслом производства „Агропродукт“, следовавших в Клайпедский порт. Транзитом через Литву масло направлялось в Норвегию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам и Китай.
В июне 2024 года Литва ввела дополнительные запреты на ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси, однако новый порядок не распространялся на транзитные грузы.
Согласно слитым данным „Белорусской железной дороги“, перевозкой масла из краденого рапса в Литве в прошлом году занимались компании Gen Cargo, Baltijos Pervežimai и Baltic Cargo Agent. Сами компании заявили, что не располагают информацией о том, что „Агропродукт“ использовал рапс, привезенный с оккупированных территорий Украины.
Как показали данные, полученные отделом журналистских расследований портала, его партнером „Белорусским расследовательским центром“ (БРЦ) и украинскими хакерами KiBorg, основные поставки рапса, похищенного из Херсонской области Украины, осуществлялись на заводы „Агропродукта“ с 2023 г.
Выяснилось, что рапс доставлялся на белорусские заводы, преодолевая тысячи километров на грузовиках, и по гораздо более низкой цене, чем рыночная.
Однако выявленные журналистами несоответствия между данными литовской и белорусской таможен свидетельствуют о том, что, несмотря на то что в литовских документах указано, что масло перевозится исключительно транзитом, в белорусских документах указано, что оно предназначено для литовского рынка.
В начале 2023 года предприятие „Транзит-Авто 2003“, являющееся учредителем завода „Агропродукт“, было внесено в санкционный список Украины после того, как выяснилось, что оно принимало участие в переброске российской военной техники и солдат. В данный список уже внесены белорусский государственный производитель калийных удобрений „Беларуськалий“ или „Белорусская железная дорога“.
Следует отметить, „Агропродукт“ пока не включен ни в какие международные санкционные списки, поэтому не попадал в поле зрения литовских органов по надзору за грузоперевозками.
Изучив данные европейской статистической службы Евростат, журналисты 15min выяснили, что во время войны на смену украинскому рапсовому маслу пришел импорт из Беларуси, который вырос в пять раз.