Литовские железные дороги приостановили транзит масла из Беларуси из-за подозрений в незаконном происхождении

По данным портала, на прошлой неделе в пограничном пункте пропуска „Кена“ были задержаны 8 вагонов с белорусским рапсовым маслом производства „Агропродукт“, следовавших в Клайпедский порт. Транзитом через Литву масло направлялось в Норвегию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам и Китай.

По данным открытых источников, „Агропродукт“ в год производит около 300 тыс. тонн масла, 80 проц. которого идет на экспорт.

По данным LTG Cargo, в 2024 году транзитом через Литву перевезли почти 50 тыс. тонн рапсового масла производства „Агропродукт“. Как показали слитые данные „Белорусской железной дороги“, только за последний квартал прошлого года в Литву было ввезено 47 тыс. тонн белорусского рапсового масла.

Как показали данные, полученные отделом журналистских расследований портала, его партнером „Белорусским расследовательским центром“ (БРЦ) и украинскими хакерами KiBorg, основные поставки рапса, похищенного из Херсонской области Украины, осуществлялись на заводы „Агропродукта“ с 2023 г.

Согласно слитым данным „Белорусской железной дороги“, перевозкой масла из краденого рапса в Литве в прошлом году занимались компании Gen Cargo, Baltijos Pervežimai и Baltic Cargo Agent. Сами компании заявили, что не располагают информацией о том, что „Агропродукт“ использовал рапс, привезенный с оккупированных территорий Украины.

В июне 2024 года Литва ввела дополнительные запреты на ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси, однако новый порядок не распространялся на транзитные грузы.

Выяснилось, что рапс доставлялся на белорусские заводы, преодолевая тысячи километров на грузовиках, и по гораздо более низкой цене, чем рыночная.

Однако выявленные журналистами несоответствия между данными литовской и белорусской таможен свидетельствуют о том, что, несмотря на то что в литовских документах указано, что масло перевозится исключительно транзитом, в белорусских документах указано, что оно предназначено для литовского рынка.