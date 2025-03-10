"Литовские железные дороги" обеспечили свою независимость от технологий и ресурсов недружественных стран

„Мы обеспечили надежную и безопасную альтернативу всем важнейшим железнодорожным элементам, которые ранее производились в недружественных Литве странах. За последний год мы провели тщательный анализ всей железнодорожной системы и выявили около 2 тыс. различных элементов“, — цитирует в сообщении руководитель отдела устойчивости бизнеса группы компаний ЛЖД Гедиминас Шечкус.
„Что касается тех элементов, которым не удалось найти альтернативы, мы привлекли литовские научные институты, вместе с которыми искали решения, обеспечивающие независимость нашей железнодорожной системы, и таким образом опровергли распространенный миф о том, что ширококолейные железные дороги могут работать только с технологиями недружественных стран, для которых якобы нет альтернативы“, – добавил он.
Альтернативы нашлись как в самой Литве, так и в Австрии, Чехии, Польше и других странах Западной Европы, Украине и Грузии.
Снижение зависимости от российских запчастей и поиск альтернатив входит в задачу программы FREE Rail, реализуемой группой ЛЖД. Его цель – снизить зависимость от поставок из недружественных стран и обеспечить устойчивость, независимость и интеграцию железнодорожной инфраструктуры Литвы в западноевропейскую систему.
К 2030 году планируется создать и внедрить модель работы железных дорог, адаптированную к Балтийскому региону, основанную на стандартах ЕС, передовом опыте и соотвествующую спецификациям широкой колеи.