"Литовские железные дороги" обеспечили свою независимость от технологий и ресурсов недружественных стран

„Мы обеспечили надежную и безопасную альтернативу всем важнейшим железнодорожным элементам, которые ранее производились в недружественных Литве странах. За последний год мы провели тщательный анализ всей железнодорожной системы и выявили около 2 тыс. различных элементов“, — цитирует в сообщении руководитель отдела устойчивости бизнеса группы компаний ЛЖД Гедиминас Шечкус.

„Что касается тех элементов, которым не удалось найти альтернативы, мы привлекли литовские научные институты, вместе с которыми искали решения, обеспечивающие независимость нашей железнодорожной системы, и таким образом опровергли распространенный миф о том, что ширококолейные железные дороги могут работать только с технологиями недружественных стран, для которых якобы нет альтернативы“, – добавил он.