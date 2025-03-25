Литовские покупатели отзывают заказанные автомобили Tesla

„Некоторые из тех, кто недавно заказал автомобили Tesla, отозвали свои заказы. Они открыто заявили, что причина - моральные ценности, из-за высказываний Маска не хотят покупать. Другим все кажется нормальным, они не обращают внимание на политику“, – сказал глава компании Deals on Wheels Рокас Абложявичюс.