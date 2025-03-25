2025.03.25 15:48

Литовские покупатели отзывают заказанные автомобили Tesla

 
ru.DELFI.lt
Protestai prieš Teslą
Protestai prieš Teslą
ФОТО: ADRIAN3388 | Shutterstock

В знак протеста против деятельности главы производителя электромобилей Тesla Илона Маска в администрации США часть литовских заказчиков отозвала свои заказы, сообщает портал LRT.

„Некоторые из тех, кто недавно заказал автомобили Tesla, отозвали свои заказы. Они открыто заявили, что причина - моральные ценности, из-за высказываний Маска не хотят покупать. Другим все кажется нормальным, они не обращают внимание на политику“, – сказал глава компании Deals on Wheels Рокас Абложявичюс.

Компания продавала по 5–8 Тesla в месяц.

Представитель портала Autoplius.lt Гинтянис Даупарас сказал, что пока сложно оценить влияние „антитесловского“ движения в Литве, поскольку разные протесты начались недавно, а новых данных о литовском авторынке нет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии