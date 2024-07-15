2024.07.15 17:17

Литовские компании отправят Украине гуманитарную помощь на сумму более 50 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ignitis gamyba передаст Украине оборудование 3-й Вильнюсской ТЭЦ
Ignitis gamyba передаст Украине оборудование 3-й Вильнюсской ТЭЦ
ФОТО: ignitisgamyba.lt

Четыре компании энергетического сектора страны в понедельник договорились предоставить Украине гуманитарную помощь. Планируется, что общая стоимость их поддержки составит более 50 млн евро.

Как сообщили в Минэнерго, компания Ignitis gamyba передаст Украине оборудование 3-й Вильнюсской ТЭЦ.

„Мы подписали договор, который позволяет нам увеличить масштабы гуманитарной помощи компании раздираемой войной Украине. Мы выбрали оборудование ТЭЦ-3 целенаправленно – оно не только подходит для энергетической инфраструктуры Украины, но и отвечает потребностям, выраженным оператором электросетей“, - сказала руководитель Ignitis gamyba Аста Сунгайлене.

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid передаст энергетическому сектору Украины пакет гуманитарной помощи, который будет состоять из пяти генераторов и десяти муфт для укрепления газопровода.

По словам главы Amber Grid Нямунаса Бикнюса, муфты и генераторы, укрепляющие газопровод, помогут в восстановлении энергообъектов Украины, пострадавших от войны, и снизят риск аварий.

Elektros skirstymo operatorius (Оператор распределения электроэнергии, ESO) передаст более 200 трансформаторов.

„Подписанный договор позволяет нам расширить масштабы нашей поддержки и на постоянной основе поставлять необходимое оборудование, которое поможет функционировать энергетическому сектору Украины. Мы оказываем помощь с начала российского вторжения в Украину и передаем такое оборудование, которое находящиеся там специалисты могут быстро подключить к существующей системе“, - сказал глава ESO Ренальдас Радвила.

В свою очередь компания Tetas планирует передать в Украину 7296 солнечных модулей и 17 преобразователей напряжения.

С начала масштабной войны в Украине наши энергетики помогают своим коллегам – за этот период поддержка, предоставленная энергетическому сектору воюющей страны, составила 13,4 млн евро.

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