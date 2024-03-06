Литовские банки за 2023 год выплатили 260 млн евро взносов солидарности

"Несмотря на экономическую стагнацию, прошлый год оказался финансово успешным для банковского сектора, как мы и прогнозировали. Соответственно, часть прибыли банки направляют на взнос солидарности, который используется на общественные нужды", - рассказал член правления Центробагка Литвы Симонас Крепшта.

Первая выплата взноса солидарности (за второй квартал) – 56 млн евро – была перечислена банками в конце августа 2023 года, вторая (за третий квартал) – более 100 млн евро – в конце ноября 2023 года, третья (за четвертый квартал) – ориентировочно также около 100 млн евро – в конце февраля этого года.

Прогнозируется, что взнос солидарности за 2024 год может составить около 190 млн евро.