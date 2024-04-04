Литовские аэропорты: Wizz Air еще в прошлом году сообщила о сокращении объема деятельности

"Wizz Air еще с конца прошлого года обнародовала информацию о плановых технических проверках имеющихся самолетов, в результате чего авиакомпания сократила объем деятельности и количество маршрутов по всей своей сети. Из Вильнюсского аэропорта приостановлен маршрут в Рейкьявик, а из Каунасского аэропорта – в Берген, Олесунн и Ставангер", – говорится в комментарии ЛА для Elta.

В Литовских аэропортах также отметили, что появившаяся информация о маршруте в Ниццу недостоверна, поскольку маршрута из Каунаса в этот город не существовало, а маршрут из Вильнюса был приостановлен еще осенью.