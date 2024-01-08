Литовские аэропорты в прошлом году обслужили более 6 млн пассажиров

"Если сравнивать не общее количество, а пассажиропотоки в 2023 г. именно в западные страны с теми, которые были в том же направлении в 2019 г., то мы уже превысили допандемийные объемы. Общая авиационная картина в нашем регионе за последние несколько лет существенно изменилась, рейсов в восточном направлении больше нет, поэтому стало сложно сравнивать предыдущую ситуацию, например, с ситуацией 2019 г. и ее общими показателями", – заявил руководитель Отдела по развитию маршрутов литовских аэропортов Томас Зитикис.
Одной из важнейших тенденций 2023 г. является увеличение операционных объемов традиционных авиакомпаний в литовских аэропортах.
Несколько примеров: компания Finnair в зимний сезон уже выполняет четыре рейса ежедневно между Вильнюсом и Хельсинки, Lufthansa выполняет рейсы во Франкфурт дважды в день, компания SAS выполняет 19 рейсов в неделю между Вильнюсом и Копенгагеном, и 12 рейсов в неделю в Стокгольм.
В 2023 г. пассажиропоток литовских аэропортов составил более 6 млн пассажиров. Для сравнения, в 2022 г. было 5,35 млн, а в 2021 г. – 2,47 млн пассажиров.
Больше всего пассажиров обслужил Вильнюсский аэропорт – 4,4 млн человек, тогда как в 2022 г. их было 3,9 млн. Каунасский аэропорт в прошлом году обслужил 1,3 млн пассажиров, а в 2022 году — 1,16 млн пассажиров. Аэропорт Паланги обслужил 307 тыс. пассажиров, тогда как в 2022 году – 275 тыс.
По словам Т. Зитикиса, количество рейсов в литовских аэропортах росло более умеренными темпами, чем пассажиропотоки, что связано с глобальным дефицитом самолетов, который будет ощущаться и в этом году.
За 2023 г. через аэропорты Литвы было перевезено более 20 тыс. тонн грузов – что на 5,8% меньше, чем в 2022 г.
Наибольшая доля грузооборота пришлась на Вильнюсский аэропорт – более 14,8 тыс. тонн (в 2022 г. грузооборот составил 16 тыс. тонн). Грузооборот Каунасского аэропорта в 2022 и 2023 гг. составил примерно по 5 тыс. тонн.