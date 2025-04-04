Литовские аэропорты: в марте пассажиропоток вырос на 14%

Вильнюсский аэропорт обслужил 350 тыс. пассажиров, что на 6 проц. больше, чем в марте 2024 года. Каунасский аэропорт за месяц обслужил более 123 тыс. пассажиров, что примерно на 33 проц. больше, чем в марте 2024 года. 44-процентный рост зафиксирован в марте в Палангском аэропорту, который выбрали для своих поездок 34 тыс. человек.

Всего сеть ЛА в марте этого года обслужила более 4,6 тыс. рейсов, что примерно на 14 проц. больше, чем за тот же период 2024 года. Количество рейсов в Вильнюсском аэропорту увеличились на 8 проц. В Каунасском аэропорту это количество увеличилось на 28 проц., а в Палангском – на 35 проц.