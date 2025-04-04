2025.04.04 12:25

Литовские аэропорты: в марте пассажиропоток вырос на 14%

 
Elta
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas
Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas
ФОТО: Orijus Gasanovas

В марте Литовские аэропорты (ЛА) обслужили почти 508 тыс. пассажиров. По данным ЛА, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пассажиропоток в марте этого года вырос почти на 14 проц.

Вильнюсский аэропорт обслужил 350 тыс. пассажиров, что на 6 проц. больше, чем в марте 2024 года. Каунасский аэропорт за месяц обслужил более 123 тыс. пассажиров, что примерно на 33 проц. больше, чем в марте 2024 года. 44-процентный рост зафиксирован в марте в Палангском аэропорту, который выбрали для своих поездок 34 тыс. человек.

Всего сеть ЛА в марте этого года обслужила более 4,6 тыс. рейсов, что примерно на 14 проц. больше, чем за тот же период 2024 года. Количество рейсов в Вильнюсском аэропорту увеличились на 8 проц. В Каунасском аэропорту это количество увеличилось на 28 проц., а в Палангском – на 35 проц.

Наиболее популярными регулярными маршрутами по количеству обслуженных пассажиров в марте 2025 года в сети ЛА были: Лондон (аэропорт Лутон), Копенгаген (Дания), Лондон (аэропорт Станстед), Варшава (Польша) и Рига (Латвия).

ЛА напоминают, что летний авиасезон стартовал в конце марта. В летний сезон для удобства пассажиров из Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов откроется около ста направлений.

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