Литовские аэропорты в мае обслужили рекордное количество пассажиров

"Это пока самое высокое месячное количество пассажиров не только в этом году, но и за всю историю Литовских аэропортов, в то же время достигнутый в мае пассажиропоток в сети аэропортов является самым высоким среди всех аэропортов стран Балтии", - говорится в сообщении, распространенном Литовскими аэропортами.

По словам руководителя Отдела развития полетов Литовских аэропортов Томаса Зитикиса, летний сезон начался с рекордного пассажиропотока.

"В этом году второй месяц подряд общее количество пассажиров в нашей сети аэропортов превышает аналогичные периоды до пандемии и позволяет нам говорить о том, что мы являемся крупнейшим авиационным рынком среди стран Балтии", - сказал он в сообщении.