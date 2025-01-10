Литовские аэропорты в 2025 гoду в развитие планируют инвестировать 58 млн евро

Расширенный терминал Каунасского аэропорта будет адаптирован для обслуживания в два раза большего количества пассажиров – в общей сложности около 2 млн путешествующих в год. Общая площадь терминала должна увеличиться примерно на 4,4 тыс. кв метров, а аэропорт сможет обслуживать до шести пассажирских рейсов в час. Для сравнения, Каунасский аэропорт в настоящее время способен обслуживать четыре пассажирских рейса одновременно.

Наряду со строительством терминала в Каунасском аэропорту в 2024 году стартовал еще один важный проект – расширение северного перрона. Завершение проекта запланировано на весну 2025 года. Тогда количество мест для стоянки самолетов в Каунасском аэропорту увеличится более чем в полтора раза. Будут созданы дополнительные зоны стоянки самолетов и испытания двигателей. Реализация проекта откроет возможности для увеличения объема услуг по техническому обслуживанию воздушных судов в Каунасе, поскольку Каунасский аэропорт является одной из важных баз по ремонту и обслуживанию воздушных судов в Балтийском регионе. Также будут созданы условия для увеличения объемов грузоперевозок – Каунасский аэропорт имеет стратегическое значение в логистической цепочке партнеров по НАТО.