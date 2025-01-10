Литовские аэропорты в 2025 гoду в развитие планируют инвестировать 58 млн евро

„В этом году мы предпримем стратегические шаги по дальнейшему повышению качества услуг, оцифровке определенных этапов и усилению вклада аэропортов страны в экономику. Перечень крупнейших проектов показывает, что пока одни работы заканчиваются, другие начинаются, что главное, поскольку при продолжающихся инфраструктурных изменениях аэропорты работают в обычном режиме, без каких-либо остановок и перебоев. Это позволяет нам сохранять динамику нашей деятельности и не терять, а наоборот, наращивать конкурентоспособность в регионе“, - говорит генеральный директор Литовских аэропортов Симонас Барткус.
ЛА подчеркивают, что в 2024 году было достигнуто рекордное количество обслуженных пассажиров – 6,6 млн.
Продолжится трансформация Вильнюсского аэропорта
Барткус отмечает, что начало этого года ознаменуется открытием нового терминала вылета в Вильнюсском аэропорту. По его словам, с запуском терминала в феврале общая площадь Вильнюсского аэропорта увеличится на треть, до около 14,4 тыс. кв. м, а пропускная способность увеличится вдвое – с 1,2 тыс. до 2,4 тыс. пассажиров в час.
По данным ЛА, новое здание имеет класс энергопотребления А++, будет иметь международный сертификат BREEAM, а также 5000 кв. м солнечных панелей на крыше здания – вырабатываемая энергия покроет около трети всех потребностей в электроэнергии нового терминала вылета.
Готовясь к новому старту, в конце прошлого года Вильнюсский аэропорт внедрил новую схему движения и парковки транспорта, что дало возможность более эффективно обслуживать потоки автомобильного и общественного транспорта.
В этом году также планируется начать реконструкцию двух действующих терминалов Вильнюсского аэропорта, которая должна быть завершена в течение полутора лет – к концу 2026 года. По словам Барткуса, планируется, что реконструкция будет проведена на общей площади около 10 тыс. кв. метров.
ЛА заверяют, что в период реконструкции Вильнюсский аэропорт будет работать в обычном режиме.
Каунас также увеличит свою пропускную способность
Терминал вылета Вильнюсского аэропорта, строительство которого было завершено раньше срока, предоставил ЛА ценный опыт. Извлеченные уроки были успешно применены при реализации проекта расширения пассажирского терминала Каунасского аэропорта, который будет завершен в начале осени этого года.
Расширенный терминал Каунасского аэропорта будет адаптирован для обслуживания в два раза большего количества пассажиров – в общей сложности около 2 млн путешествующих в год. Общая площадь терминала должна увеличиться примерно на 4,4 тыс. кв метров, а аэропорт сможет обслуживать до шести пассажирских рейсов в час. Для сравнения, Каунасский аэропорт в настоящее время способен обслуживать четыре пассажирских рейса одновременно.
Наряду со строительством терминала в Каунасском аэропорту в 2024 году стартовал еще один важный проект – расширение северного перрона. Завершение проекта запланировано на весну 2025 года. Тогда количество мест для стоянки самолетов в Каунасском аэропорту увеличится более чем в полтора раза. Будут созданы дополнительные зоны стоянки самолетов и испытания двигателей. Реализация проекта откроет возможности для увеличения объема услуг по техническому обслуживанию воздушных судов в Каунасе, поскольку Каунасский аэропорт является одной из важных баз по ремонту и обслуживанию воздушных судов в Балтийском регионе. Также будут созданы условия для увеличения объемов грузоперевозок – Каунасский аэропорт имеет стратегическое значение в логистической цепочке партнеров по НАТО.
По словам главы Литовских аэропортов, уже известно, что в этом году планируются новые регулярные рейсы из Вильнюсского аэропорта в Прагу (Чехия) и Тирану (Албания), а также в этом году должны начаться чартерные рейсы из Палангского аэропорта в Турцию и Египет.