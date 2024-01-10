Литовские аэропорты представили план на ближайшие тридцать лет: планируется обслуживать в три раза больше пассажиров

Команда экспертов голландской консалтинговой компании, проводившая исследование, проанализировала данные из разных областей за 2023 год, смоделировала различные возможные сценарии развития Литовских аэропортов, оценила их сильные стороны, а также – недостатки, которые, если их устранить или смягчить, откроют перед компанией новые возможности для развития авиационной и неавиационной деятельности.

"Поток 14 млн. пассажиров в год в литовских аэропортах реален и основан на моделированиях, а по оптимистическому сценарию через несколько десятилетий мы можем иметь и все 17 млн. пассажиров в год. При наличии этих и других показателей и обзоров экспертов, нам необходимо подготовить инфраструктуру к максимальной нагрузке. Мы уже сейчас имеем возможность расставить четкие приоритеты, необходимые ресурсы, компетенции и процессы", - сказал Барткус.

Ожидается, что до 2030 года силы будут направлены на решение проблемы слишком тесной инфраструктуры и обеспечение годовой пропускной способности в 10 млн. пассажиров по всей сети. В будущем планируется расширить пропускную способность всех трех аэропортов и обслуживать 17 млн. пассажиров.

Также планируется соединить терминалы Вильнюсского аэропорта подземной колеей с " Rail Baltica ", а это значит, что у столичного аэропорта планируется установить железнодорожную станцию.

Во всех трех Литовских аэропортах также предусмотрены площадки для развития парков солнечной энергии. Как в Вильнюсском, так и в Каунасском аэропорту планируется развивать территории, расположенные по другую от терминалов сторону взлетно-посадочной полосы, за счет развития услуг по грузоперевозкам, ремонту и техническому обслуживанию самолетов. Наконец, в Палангском аэропорту параллельно взлетно-посадочной полосе, со стороны нынешнего терминала, планируется развитие зон коммерческой авиации и авиации общего назначения.

После открытия терминала вылета Вильнюсского аэропорта в 2025 году начнется реконструкция старых терминалов, но также ведется проект строительства нового терминала прибытия. Ожидается, что это решение обеспечит пропускную способность в 7-8 млн. пассажиров.

Инвестиции могут составить около 250 млн. евро

Планируется, что с 2025 года, после завершения строящегося сейчас терминала вылета столичного аэропорта, инвестиции в реконструкцию существующих терминалов и строительство новых до 2052 года могут составить около 180 млн. евро. В Каунасском аэропорту после завершения расширения терминала, которое начнется в ближайшие месяцы, дальнейшие инвестиции в новые терминалы с 2025 по 2052 год, по предварительным расчетам, могут составить около 50 млн. евро.

Инвестиции в терминалы Палангского аэропорта к 2052 году могут достичь около 20 млн. евро.

Скуодис: в ближайшие годы мы увидим прорыв

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис утверждает, что после оценки плана в ближайшие годы можно ожидать прорыва в области авиации.

"В ближайшие несколько лет, я не сомневаюсь, мы увидим очень явный прорыв в инфраструктурной деятельности. Мы будем видеть не только строительство, но и сможем ощутить иной опыт", - сказал Скуодис.