Литовские аэропорты: пассажиропоток в апреле вырос на 12%

Вильнюсский аэропорт обслужил на 6 проц. больше пассажиров, чем в прошлом году – 430 тыс. Каунасский аэропорт обслужил более 136 тыс. пассажиров. Это на 32 проц. больше, чем в прошлом году.

В то же время в Палангском аэропорту зафиксирован рост на 21 проц., в апреле его услугами воспользовались 37 тыс. пассажиров.

За апрель в сети Литовских аэропортов было обслужено более 5,1 тыс. рейсов. Это на 9 проц. больше, чем за тот же период 2024 года.

Количество рейсов в Вильнюсском аэропорту увеличилось на 5 проц., в Каунасском аэропорту – на 24 проц., а в Палангском – на 12 проц.