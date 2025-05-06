2025.05.06 13:41

Литовские аэропорты: пассажиропоток в апреле вырос на 12%

 
Elta
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas
Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas
ФОТО: Orijus Gasanovas

Пассажиропоток в аэропортах в апреле вырос на 12 проц. По данным Литовских аэропортов, за второй месяц весны было обслужено 604 тыс. пассажиров.

Вильнюсский аэропорт обслужил на 6 проц. больше пассажиров, чем в прошлом году – 430 тыс. Каунасский аэропорт обслужил более 136 тыс. пассажиров. Это на 32 проц. больше, чем в прошлом году.

В то же время в Палангском аэропорту зафиксирован рост на 21 проц., в апреле его услугами воспользовались 37 тыс. пассажиров.

За апрель в сети Литовских аэропортов было обслужено более 5,1 тыс. рейсов. Это на 9 проц. больше, чем за тот же период 2024 года.

Количество рейсов в Вильнюсском аэропорту увеличилось на 5 проц., в Каунасском аэропорту – на 24 проц., а в Палангском – на 12 проц.

Наиболее популярными регулярными маршрутами по количеству обслуженных пассажиров в апреле 2025 года в сети Литовских аэропортов стали: Лондон (аэропорт Лутон), Копенгаген (Дания), Лондон (аэропорт Станстед), Варшава (Польша) и Рига (Латвия).

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