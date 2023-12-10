Литовские аэропорты ищут работников: за 4 дня в неделю зарплата около 1300 евро

"С октября наша команда уже пополнилась, мы приняли 20 специалистов по проверке пассажиров, 9 операторов и 3 ассистентов терминалов. Они учатся, углубляют знания, закрепляют их на практике (...)", – сказала представитель Литовских аэропортов Наталия Андрейчук.

По подсчетам Литовских аэропортов, в 2024 г. в летнем сезоне число пассажиров должно достигнуть уровня допандемического 2019 года, кроме того, можно рассчитывать на рекорды.

Андрейчук отметила, что специалисты по проверке пассажиров после специальных курсов работают посменно (3–4 дня в неделю) и могут получать около 1300 евро в месяц ("на руки"). Кандидаты должны обладать такими качествами, как гибкость, коммуникабельность, позитивность, умение решать конфликтные ситуации. Специалисты по безопасности должны быть людьми с безупречной репутацией.