Литовские аэропорты готовятся к летнему авиасезону: предложат новые направления и увеличат частоту рейсов

„Партнеры приветствуют достигнутый нами прогресс и наши амбиции совместного роста, поэтому увеличат частоту рейсов по маршрутам, важным для бизнеса и туризма, улучшается нынешнее сообщение с европейскими столицами и авиационными центрами, а также добавляются новые направления. (...) Из 15 компаний, выполняющих регулярные рейсы в Литве, целых 11 из них этим летом увеличат предложения для пассажиров“, – заявил генеральный директор ЛА Саймонас Барткус в пресс-релизе.
В этом году ЛА добавили в общий список направлений и чартерные рейсы, которые также расширяет возможности путешествовать как по новым, так и по ежегодно повторяющимся маршрутам.
Из Вильнюса – больше рейсов в европейские столицы
Согласно пресс-релизу, большинство регулярных рейсов планирует обслужить Вильнюсский аэропорт. По мере того, как сезон будет набирать свои обороты, из Вильнюса перевозчики предложат 61 направление.
Также возобновятся маршруты на курорты Греции, во французский город Ниццу и на испанский остров Майорка. Улучшится и сообщение со столицами европейских стран – рейсы в Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Франкфурт, Стамбул будут осуществляться в более удобное время и чаще. Большинство критически важных для бизнеса рейсов выполняются с 17.00 час до 22.00 час.
Прямыми рейсами из Вильнюсского аэропорта можно будет добраться до столицы Чехии Праги, итальянского города Катании, Тель-Авива в Израиле, Бергена в Норвегии и Тираны в Албании.
С началом летнего авиационного сезона будут организованы чартерные рейсы из Вильнюса на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, Бургас в Болгарии, остров Родос в Греции, Тиват в Черногории, остров Мадейра в Португалии, а также в Тунис и на наиболее популярные курорты Турции.
Паланга станет воротами в Турцию и Египет
Новинкой Палангского аэропорта станут регулярные чартерные рейсы в турецкую Анталью и Шарм-эль-Шейх в Египте. Маршрут в Турцию стартует 16 апреля, а Египет будет ждать туристов из Паланги с 26 сентября.
Остальные 6 направлений соединят воздушные ворота Западной Литвы с Амстердамом, Дублином, Осло и Лондоном, а самыми частыми станут рейсы в Копенгаген и Ригу –соответственно 14 и 10 раз в неделю.
По данным Литовских аэропортов, в прошлом году пассажиропоток в Палангском аэропорту увеличился почти на четверть – там обслужили почти 380 тыс. пассажиров.
Новый маршрут Каунас–Пескара
К летнему авиационному сезону в Каунасский аэропорт вернутся привычные для лета направления в Грецию, Хорватию и Италию. Именно в Италию из Каунаса будут проложены целых шесть маршрутов, причем один из них будет совершенно новым – с 4 июня туристы смогут летать в Пескару.
С 30 марта туристы из Литвы смогут посетить Пизу и Римини, с 31 марта – Бари, а с 1 апреля – Неаполь. Авиатранспортную доступность в течение всего года по-прежнему сохранит Милан.
Глава ЛА С. Барткус отмечает, что по количеству направлений из Каунасского аэропорта летом с Италией сможет сравниться разве что Великобритания – туристы по-прежнему смогут удобно попасть в Белфаст, Бристоль, Эдинбург, Ливерпуль и два лондонских аэропорта.
Всего в летнем авиационном сезоне Каунасский аэропорт предложит 26 направлений и продолжит наращивать пассажиропоток, который в прошлом году достиг 1,4 млн человек.
По данным Литовских аэропортов, за прошлый год все три литовских аэропорта обслужили более 56,8 тыс. рейсов, что на 7 проц. больше, чем в 2023 году.