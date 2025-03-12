Литовские аэропорты готовятся к летнему авиасезону: предложат новые направления и увеличат частоту рейсов

Согласно пресс-релизу, большинство регулярных рейсов планирует обслужить Вильнюсский аэропорт . По мере того, как сезон будет набирать свои обороты, из Вильнюса перевозчики предложат 61 направление.

В этом году ЛА добавили в общий список направлений и чартерные рейсы, которые также расширяет возможности путешествовать как по новым, так и по ежегодно повторяющимся маршрутам.

„Партнеры приветствуют достигнутый нами прогресс и наши амбиции совместного роста, поэтому увеличат частоту рейсов по маршрутам, важным для бизнеса и туризма, улучшается нынешнее сообщение с европейскими столицами и авиационными центрами, а также добавляются новые направления. (...) Из 15 компаний, выполняющих регулярные рейсы в Литве, целых 11 из них этим летом увеличат предложения для пассажиров“, – заявил генеральный директор ЛА Саймонас Барткус в пресс-релизе.

Также возобновятся маршруты на курорты Греции, во французский город Ниццу и на испанский остров Майорка. Улучшится и сообщение со столицами европейских стран – рейсы в Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Франкфурт, Стамбул будут осуществляться в более удобное время и чаще. Большинство критически важных для бизнеса рейсов выполняются с 17.00 час до 22.00 час.

Прямыми рейсами из Вильнюсского аэропорта можно будет добраться до столицы Чехии Праги, итальянского города Катании, Тель-Авива в Израиле, Бергена в Норвегии и Тираны в Албании.