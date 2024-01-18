"Литовская почта" возобновляет доставку почтовых отправлений в Израиль

Клиентов предупреждают, что из-за сложных условий доставки внутри страны сроки отправлений посылок могут быть дольше обычных.

Предоставление этой услуги было временно приостановлено "Литовской почтой" 11 октября, после того как авиадоставка отправлений в эту страну стала невозможной – тогда логистические компании, перевозившие отправления самолетом, сообщили об отмене рейсов.