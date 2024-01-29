Литовская конфедерация бизнеса поддерживает введение всеобщего налога на оборону

"В вопросе налога на оборону объединяемое нами сообщество едино – мы продолжаем поддерживать идею всеобщего налога на оборону, и как бизнес мы готовы внести свой вклад, но в то же время мы ожидаем, что решения по такому налоговому механизму между политиками, бизнесом и представителями неправительственных организаций будут найдены быстро, потому что мы уже потеряли почти два года", - сказал президент ЛКБ Андрюс Романовскис.

Однако бизнес, который уже сегодня готов внести свой вклад в финансирование обороны за счет дополнительных налогов, опасается, что дополнительных налогов для оборонных нужд будет недостаточно, и призывает лиц, принимающих решения, рассмотреть вместе с оборонным налогом возможность инициирования дискуссий в Евросоюзе по поводу специального механизма финансирования обороны.