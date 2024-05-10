2024.05.10 15:40

Литовская компания оштрафована за приобретение товаров у подсанкционных российских предприятий

 
почти на 330 000 евро
ELTA
ru.DELFI.lt
Sankcijos Rusijai
Sankcijos Rusijai
ФОТО: Shutterstock

Литовская таможня оштрафовала на 329 944 евро литовскую компанию за приобретение товаров у российских компаний, попавшим под международные санкции.

Во вторник на компанию был составлен протокол о нарушениях международных санкций. По сообщению Литовской таможни, в соответствии с положениями Закона о международных санкциях подобная мера воздействия применена впервые.

Зарегистрированная в Литве компания заключила сделку, т. е. приобрела и импортировала товары российских компаний "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим", в отношении которых, согласно положениям регламента Совета Европы, применяются санкции.

"Покупали и импортировали товары у компаний, попавших под международные санкции", – рассказала Elta представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

"Нижнекамсктехуглерод" — одно из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода.

"Нижнекамскнефтехим" – одно из крупнейших предприятий по производству синтетических каучуков и пластиков.

Название оштрафованной литовской компании не сообщается.

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