Литовская компания оштрафована за приобретение товаров у подсанкционных российских предприятий

Во вторник на компанию был составлен протокол о нарушениях международных санкций. По сообщению Литовской таможни, в соответствии с положениями Закона о международных санкциях подобная мера воздействия применена впервые.
Зарегистрированная в Литве компания заключила сделку, т. е. приобрела и импортировала товары российских компаний "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим", в отношении которых, согласно положениям регламента Совета Европы, применяются санкции.
"Покупали и импортировали товары у компаний, попавших под международные санкции", – рассказала Elta представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
"Нижнекамсктехуглерод" — одно из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода.
"Нижнекамскнефтехим" – одно из крупнейших предприятий по производству синтетических каучуков и пластиков.
Название оштрафованной литовской компании не сообщается.