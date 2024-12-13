Литовцы в Польше: все подорожало, даже не знаем, что покупать

Еще перед поездкой в Сейны журналист портала услышал разговор двух женщин в Лаздияй, одна из них сказала о Польше: „Все у них подорожало, и купить нечего. Муж закупает багажник пива, и вся работа на неделю останавливается. Польскую селедку я вообще не могу есть, такая она соленая“.
Журналист портала отправился в Сейны, в магазин Biedronka. На границе в обменнике курс показывал 4,18 злотых за евро. На двери магазина Biedronkа указан курс 4,2581 злотых за евро. Правда, выяснилось, что при расчете наличными в евро кассиры не дают сдачу в злотых - просят покупать ровно на ту сумму в евро, которой располагает покупатель, оставшуюся часть можно оплатить картой. Если у вас купюра в 200 евро, а товары вы хотите купить на 50 евро, то ничего купить у вас не получится.
После оплаты части суммы картой банк показал курс хуже, чем в обменнике – 4,16 евро.
В рабочий день на стоянке в Сейнах машин с литовскими номерами было мало, такого прежде в декабре не бывало.
Небольшие рождественские елки в горшках и с украшениями в магазине продают по 24,99 злотых (6 евро).
Мандарины в Biedronkа стоили 3,99 злотых (0,96 евро) за кг - это цена со скидкой за 1 кг, если мандаринов больше, то цена за дополнительный вес составит уже 4,99 злотых (1,20 евро) за кг.
Для получения скидки надо иметь дисконтную карту.
В Польше есть и алкоголь по сниженным ценам, чего в Литве не бывает. Например, пол-литра водки стоит 22,99 злотых (5,53 евро), но при условии, что выкупите не меньше 3 бутылок.
„Я все равно, наверное, получу скидку, ведь беру три ящика. Нас с Рождества до Нового года отпускают с работы, буду сидеть дома у телевизора, смотреть фильмы и экономить, экономить, экономить... Только надо еще яюики с пивом взять“, – сказал строитель из Алитуса Римас.
Литовцы в Сейнах покупают оливковое масло в емкостях по 5 литров за 29,95 злотых (7,20 евро).
Килограмм сахарного песка в Biedronkа стоит 2,99 злотых (0,72 евро), килограмм пшеничной муки – 3,79 злотых (0,91 евро), 10 яиц размера M – 10,99 злотых (2,64 евро), а 830 мл майонеза – 9,99 злотых (2,40 евро).
Йогурт со вкусом яблочного пирога с корицей стоил 2,29 злотых (0,55 евро) за 400 г. Польское масло (200 г) - 8,49 злотых (2,04 евро) – в Литве есть и дешевле. А вот килограмм творога стоил 4,95 злотых (1,19 евро). Молоко 2% жирности стоило 3,39 злотых (0,81 евро), 400 г сметаны 18% жирности – 3,99 злотых (0,96 евро).
Перед инфляцией устояли только кайзерские булочки – 0,35 злотых (0,08 евро). Не намного подорожал и говяжий тартар – 200 г стоит 8,49 злотых (2,04 евро).
Около прилавков с мясом литовцев не было. Не привлекала даже шея за 19,99 злотых (4,81 евро) за кг.
„Не будем брать, у нас с акцией 3,49-3,99 евро, только надо следить – раз скидку делают на лопатку, в другой – на шею. Курятина здесь тоже не такая дешевая, чтобы ее покупать и замораживать“, – сказала Эляна из Друскининкай.
Литовцы говорили, что не очень надеются на то, что сэкономят на продуктах, однако они покупают такие товары, которые у нас отличаются на вкус.
Например, имбирный и лимонный сиропы с рождественскими пряностями по 6,75 злотых (1,62 евро) за 0,42 л. А польские конфеты Ptasie mlecko похожи на литовские Paukščių pienas, но со вкусом ванили и корицы.
Алкоголь и сигареты остались важнейшими группами товаров, ради которых литовцы ездят за покупками в Польшу. И покупают их много. Цены такие: 0,55 л польского пива, если брать две упаковки по 12 шт стоят всего 2,49 злотых (0,60 евро).
Брендовое просекко – от 29,99 злотых (7,21 евро), oа дешевое польское игристое вино – 9,99 злотых (2,40 евро).