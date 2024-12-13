Литовцы в Польше: все подорожало, даже не знаем, что покупать

Еще перед поездкой в Сейны журналист портала услышал разговор двух женщин в Лаздияй, одна из них сказала о Польше: „Все у них подорожало, и купить нечего. Муж закупает багажник пива, и вся работа на неделю останавливается. Польскую селедку я вообще не могу есть, такая она соленая“.

Журналист портала отправился в Сейны, в магазин Biedronka. На границе в обменнике курс показывал 4,18 злотых за евро. На двери магазина Biedronkа указан курс 4,2581 злотых за евро. Правда, выяснилось, что при расчете наличными в евро кассиры не дают сдачу в злотых - просят покупать ровно на ту сумму в евро, которой располагает покупатель, оставшуюся часть можно оплатить картой. Если у вас купюра в 200 евро, а товары вы хотите купить на 50 евро, то ничего купить у вас не получится.