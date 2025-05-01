2025.05.01 14:38

Литовцы перестали быть самыми большими оптимистами Европы: причины

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Литовские потребители в течение 2,5 лет были самыми большими оптимистами в Европе, однако новая статистика показывает, что настроения у людей изменились. Согласно прогнозам экономистов, пессимизм будет нарастать по причине нескольких факторов.

„Ожидания несколько ухудшатся, особенно это связано с налоговыми изменениями“, – сказал Delfi экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

„Жители хуже оценивают экономические перспективы страны и свои личные финансовые перспективы“, – сказал старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По новейшим данным Eurostat, в Литве уровень доверия потребителей (consumer confidence indicator, CCI) в апреле с учетом сезонных изменений был 0,1%, без них -0,1%. В марте показатели были выше: соответственно, 1,6% и 1,4%. Это первый раз с сентября 2022 года, когда Литву в рейтинге опередила другая страна – Польше. 2,5 года назад на первом месте была Мальта.

Данные Eurostat:

Экономист банка Citadele Александр Изгородин в начале апреля назвал две причины ухудшения ожиданий жителей Литвы: атмосфера торговых войн и дискуссия о налоговой реформе в Литве. В своем комментарии 30 апреля он повторил эту позицию.

„Неопределенность в связи с налоговой реформой и тарифами уже явно снижает оптимизм жителей Литвы. В апреле показатель доверия потребителей был самым низким за 1,5 года и стал отрицательным“, – заметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что, по мнению потребителей Литвы, в апреле перспективы литовской экономики были самыми плохими за последние более чем 2 года.

„Доверие литовских потребителей снижается в течение некоторого времени и в скором времени может перерасти в более скромное внутреннее потребление“, – прогнозирует Изгородин.

Tadas Povilauskas

Экономист банка SEB Повилаускас отметил, что исторически доверие литовских потребителей остается высоким, но оно явно ухудшается.

„Литва в апреле перестала быть страной с самым высоким показателем потребительского доверия в ЕС (...). Почему? Уже много раз я и друге упоминали, что чем больше говорят о налоговых реформах, тем больше это отражается на ожиданиях.

Кроме того, в этом году зарплаты росли медленнее, а инфляция выше, поэтому покупательная способность стала ниже, она растет, но медленно“, – писал в Linkedin Повилаускас.

По его словам, геополитическая ситуация, связанная с войной в Украине и торговыми войнами, которые ведет президент США Дональд Трамп, тоже вызывают опасение.

Экономист Swedbank Мачюлис сказал, что несмотря на то, что уровень доверия потребителей остается одним из самых высоких в ЕС, в последние месяцы он начал снижаться.

„Жители Литвы хуже всего оценивают экономические перспективы страны и свои личные финансовые возможности (и из-за роста инфляции до 4% и, вероятно, из-за беспокойства в связи с возможными налоговыми изменениями)“, – сказал Мачюлис.

Сравнение показателя доверия в нескольких странах:

Эксперт Литовского института свободного рынка Леонардас Марцинкявичюс сказал, что оптимизм снижают торговые войны, но влиянию налоговой реформы он не придавал особого значения. Больше угрозы о видел в росте инфляции.

„В еврозоне в целом инфляция, кажется, постепенно снижается, приближается к цели Центробанка Европы, однако в Литве она быстро растет“, – сказал он Delfi в начале апреля.

Старший экономист Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене в среду сказала, что снижение уровня потребительского доверия вызывает беспокойство.

„На это мог подействовать рост инфляции с начала года, рост гео-экономической неопределенности, возможные изменения налогов. Однако мы надеемся, что снижение процентной ставки, большее кредитование, экспансивная фискальная политика снизят влияние возможных рисков“, – заметила она.

Indrė Genytė-Pikčienė

Экономист банка SEB Повилаускас считает, что ожидания литовских потребителей и в будущем будут ухудшаться.

„Если говорить о мае, июне, июле, я думаю – будет спад, ведь в ближайшие месяцы будет больше снижающих доверие вестей“, – сказал Delfi экономист, заметив, что в июне примут часть налоговых изменений, которые отрицательно скажутся на настроении жителей.

Он акцентирует и инфляцию.

„Инфляция на самом деле сказалась на доверии, оно стало снижаться в конце прошлого года. Январь, февраль – это уже было связано с повышением акцизов на горючее и появлением составляющей CO2 (…). По закону, с 2026 года снова ждут такие же изменения“, – сказал Повилаускас.

Доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что инфляция в Литве в этом году до 2% не замедлится.

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