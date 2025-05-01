Литовцы перестали быть самыми большими оптимистами Европы: причины

„Ожидания несколько ухудшатся, особенно это связано с налоговыми изменениями“, – сказал Delfi экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
„Жители хуже оценивают экономические перспективы страны и свои личные финансовые перспективы“, – сказал старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.
По новейшим данным Eurostat, в Литве уровень доверия потребителей (consumer confidence indicator, CCI) в апреле с учетом сезонных изменений был 0,1%, без них -0,1%. В марте показатели были выше: соответственно, 1,6% и 1,4%. Это первый раз с сентября 2022 года, когда Литву в рейтинге опередила другая страна – Польше. 2,5 года назад на первом месте была Мальта.
Данные Eurostat:
Экономист банка Citadele Александр Изгородин в начале апреля назвал две причины ухудшения ожиданий жителей Литвы: атмосфера торговых войн и дискуссия о налоговой реформе в Литве. В своем комментарии 30 апреля он повторил эту позицию.
„Неопределенность в связи с налоговой реформой и тарифами уже явно снижает оптимизм жителей Литвы. В апреле показатель доверия потребителей был самым низким за 1,5 года и стал отрицательным“, – заметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что, по мнению потребителей Литвы, в апреле перспективы литовской экономики были самыми плохими за последние более чем 2 года.
„Доверие литовских потребителей снижается в течение некоторого времени и в скором времени может перерасти в более скромное внутреннее потребление“, – прогнозирует Изгородин.
Экономист банка SEB Повилаускас отметил, что исторически доверие литовских потребителей остается высоким, но оно явно ухудшается.
„Литва в апреле перестала быть страной с самым высоким показателем потребительского доверия в ЕС (...). Почему? Уже много раз я и друге упоминали, что чем больше говорят о налоговых реформах, тем больше это отражается на ожиданиях.
Кроме того, в этом году зарплаты росли медленнее, а инфляция выше, поэтому покупательная способность стала ниже, она растет, но медленно“, – писал в Linkedin Повилаускас.
По его словам, геополитическая ситуация, связанная с войной в Украине и торговыми войнами, которые ведет президент США Дональд Трамп, тоже вызывают опасение.
Экономист Swedbank Мачюлис сказал, что несмотря на то, что уровень доверия потребителей остается одним из самых высоких в ЕС, в последние месяцы он начал снижаться.
„Жители Литвы хуже всего оценивают экономические перспективы страны и свои личные финансовые возможности (и из-за роста инфляции до 4% и, вероятно, из-за беспокойства в связи с возможными налоговыми изменениями)“, – сказал Мачюлис.
Сравнение показателя доверия в нескольких странах:
Эксперт Литовского института свободного рынка Леонардас Марцинкявичюс сказал, что оптимизм снижают торговые войны, но влиянию налоговой реформы он не придавал особого значения. Больше угрозы о видел в росте инфляции.
„В еврозоне в целом инфляция, кажется, постепенно снижается, приближается к цели Центробанка Европы, однако в Литве она быстро растет“, – сказал он Delfi в начале апреля.
Старший экономист Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене в среду сказала, что снижение уровня потребительского доверия вызывает беспокойство.
„На это мог подействовать рост инфляции с начала года, рост гео-экономической неопределенности, возможные изменения налогов. Однако мы надеемся, что снижение процентной ставки, большее кредитование, экспансивная фискальная политика снизят влияние возможных рисков“, – заметила она.
Экономист банка SEB Повилаускас считает, что ожидания литовских потребителей и в будущем будут ухудшаться.
„Если говорить о мае, июне, июле, я думаю – будет спад, ведь в ближайшие месяцы будет больше снижающих доверие вестей“, – сказал Delfi экономист, заметив, что в июне примут часть налоговых изменений, которые отрицательно скажутся на настроении жителей.
Он акцентирует и инфляцию.
„Инфляция на самом деле сказалась на доверии, оно стало снижаться в конце прошлого года. Январь, февраль – это уже было связано с повышением акцизов на горючее и появлением составляющей CO2 (…). По закону, с 2026 года снова ждут такие же изменения“, – сказал Повилаускас.
Доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что инфляция в Литве в этом году до 2% не замедлится.