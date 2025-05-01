Литовцы перестали быть самыми большими оптимистами Европы: причины

Экономист банка Citadele Александр Изгородин в начале апреля назвал две причины ухудшения ожиданий жителей Литвы: атмосфера торговых войн и дискуссия о налоговой реформе в Литве. В своем комментарии 30 апреля он повторил эту позицию.

По новейшим данным Eurostat , в Литве уровень доверия потребителей (consumer confidence indicator, CCI) в апреле с учетом сезонных изменений был 0,1%, без них -0,1%. В марте показатели были выше: соответственно, 1,6% и 1,4%. Это первый раз с сентября 2022 года, когда Литву в рейтинге опередила другая страна – Польше. 2,5 года назад на первом месте была Мальта.

„Ожидания несколько ухудшатся, особенно это связано с налоговыми изменениями“, – сказал Delfi экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

„Неопределенность в связи с налоговой реформой и тарифами уже явно снижает оптимизм жителей Литвы. В апреле показатель доверия потребителей был самым низким за 1,5 года и стал отрицательным“, – заметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что, по мнению потребителей Литвы, в апреле перспективы литовской экономики были самыми плохими за последние более чем 2 года.

„Доверие литовских потребителей снижается в течение некоторого времени и в скором времени может перерасти в более скромное внутреннее потребление“, – прогнозирует Изгородин.

Экономист банка SEB Повилаускас отметил, что исторически доверие литовских потребителей остается высоким, но оно явно ухудшается.