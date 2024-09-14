Литовцы купили отель в Швейцарии

Это вторая инвестиция Apex Alliance совместно с Paval Holding — в мае 2023 года компании совместно приобрели Grand Hotel Gardone в Италии, на озере Гарда, сообщает Apex Alliance.
Waldhaus Flims Wellness Resort – роскошный курортный комплекс, на его территории расположены шесть зданий, в том числе 5-звездочный Grand Hotel, вилла Villa, павильон и оздоровительный центр, а также множество объектов инфраструктуры – теннисные корты, площадки для проведения мероприятий, рестораны.
„Приобретение Waldhaus Flims Wellness Resort является важной вехой для нашей компании. Этот эксклюзивный объект не только укрепит наши позиции на европейском рынке, но и установит новые стандарты роскоши и гостеприимства в швейцарском альпийском регионе“, — заявил партнер Apex Alliance Витаутас Друмелис.
Новые владельцы намерены отремонтировать отель, он должен вновь открыться в предстоящем зимнем сезоне. В нем будет 143 номера и апартамента.
Компания BNS Plus не раскрыла, сколько планирует вложить в реконструкцию отеля. Его оператором станет зарегистрированная в Литве компания Apex Alliance Hotel Management, входящая в группу Apex Alliance.
Apex Alliance в настоящее время управляет 17 отелями по всей Европе.