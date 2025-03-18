Litgrid ввел в эксплуатацию новую линию электропередачи Круонисская ГАЭС – Битенай

„Мы успешно включили новую линию, которая в настоящее время находится в эксплуатации. Это очень важный шаг в укреплении литовской сети электропередачи и обеспечении бесперебойной работы после синхронизации с континентальной Европой. Мы реализовали проект оперативно и даже значительно раньше запланированного срока, а возникшие вызовы были решены в тесном сотрудничестве с подрядчиками“, - в сообщении утверждает генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.