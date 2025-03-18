Litgrid ввел в эксплуатацию новую линию электропередачи Круонисская ГАЭС – Битенай

Как указывает Litgrid, эта линия укрепит надежность сети Западной Литвы и повысит безопасность электроснабжения после синхронизации с электросетями континентальной Европы.
„Мы успешно включили новую линию, которая в настоящее время находится в эксплуатации. Это очень важный шаг в укреплении литовской сети электропередачи и обеспечении бесперебойной работы после синхронизации с континентальной Европой. Мы реализовали проект оперативно и даже значительно раньше запланированного срока, а возникшие вызовы были решены в тесном сотрудничестве с подрядчиками“, - в сообщении утверждает генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.
Строительство линии электропередачи Круонисская ГАЭС – Битенай мощностью 330 кВ осуществлялось в три этапа. Сначала был реконструирован участок Юрбаркас–Битенай протяженностью 39 км. На втором этапе построена новая одноцепная воздушная линия электропередачи мощностью 330 кВ протяженностью 62 км Юрбаркас–Кибартай.
Третий этап – расширение Битенского распределительного устройства мощностью 330 кВ. В настоящее время в распределительном устройстве установлено всё оборудование и завершены работы по приведению в порядок окружающей среды. Реконструкция распределительного устройства будет завершена в апреле, когда будут завершены строительные работы на Дарбенском распределительном устройстве и включена в эксплуатацию новая линия электропередачи мощностью 330 кВ Дарбенай–Битенай.
Весь проект планируется завершить этим летом.