Litgrid: в связи с потеплением в марте цена на электроэнергию снизилась на 9%

Обычно Литва удовлетворяла большую часть своих потребностей в электроэнергии за счет импорта, но в последние годы растущая интеграция возобновляемых источников энергии позволяет нам все больше производить самостоятельно", - цитируется в сообщении Бикульчюс.

По данным Litgrid, цена на электроэнергию в Латвии и Эстонии в марте была такой же, как и в Литве. Средняя цена на электроэнергию в марте в ценовой зоне Литвы составила 68,2 евро/МВтч, а в тот же период в 2022 и 2023 годах она составляла 170,2 и 88,7 евро/МВтч соответственно.

Потребление электроэнергии в Литве в прошлом месяце предварительно достигло 1030 ГВтч. По сравнению с февралем среднемесячное потребление электроэнергии снизилось на 6%.