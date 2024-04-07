Litgrid: в связи с потеплением в марте цена на электроэнергию снизилась на 9%

В марте средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве достигла 68 евро за мегаватт-час (МВтч), что на 9% меньше, чем в феврале, когда цена составляла 75 евро/МВтч.
По словам Рамунаса Бикульчюса, врио руководителя Департамента стратегии Litgrid, на цены на электроэнергию в марте в основном повлияли более теплая погода и связанное с этим снижение потребления электроэнергии во всем регионе, стабильно высокая генерация гидроэлектростанций и ветряных электростанций, а также солнечных электростанций, которые в феврале произвели в 10 раз больше электроэнергии.
"Потепление погоды и удлинение светового дня привели к снижению потребления электроэнергии и даже к 10-кратному увеличению выработки солнечных электростанций. Зафиксированные в феврале высокие производственные показатели гидроэлектростанций и ветроэлектростанций остались стабильными. Поскольку потребление снизилось, а производство местных электростанций увеличилось, они обеспечили примерно 59% потребления Литвы.
Обычно Литва удовлетворяла большую часть своих потребностей в электроэнергии за счет импорта, но в последние годы растущая интеграция возобновляемых источников энергии позволяет нам все больше производить самостоятельно", - цитируется в сообщении Бикульчюс.
По данным Litgrid, цена на электроэнергию в Латвии и Эстонии в марте была такой же, как и в Литве. Средняя цена на электроэнергию в марте в ценовой зоне Литвы составила 68,2 евро/МВтч, а в тот же период в 2022 и 2023 годах она составляла 170,2 и 88,7 евро/МВтч соответственно.
Потребление электроэнергии в Литве в прошлом месяце предварительно достигло 1030 ГВтч. По сравнению с февралем среднемесячное потребление электроэнергии снизилось на 6%.
Компания также отмечает, что в марте производство солнечных электростанций выросло в 10 раз. Всего было произведено 612 ГВтч электроэнергии – на 9% больше, чем в феврале, когда генерация составила 564 ГВтч. Местные электростанции обеспечили 59% потребления электроэнергии в стране.
Несмотря на это, больше всего энергии в марте произвели ветряные электростанции – около 49% от общего объема производства Литвы. Их генерация осталась такой же, как и в феврале – около 300 ГВтч.
Производство тепловых электростанций, подключенных к сетям передачи, снизилось на 36%, с 97 ГВтч до 62 ГВтч. Производство гидроэлектростанций снизилось на 4%, с 97 ГВтч до 93 ГВтч. Выработка остальных электростанций осталась такой же, как и месяц назад – около 60 ГВтч.
Общий поток импорта составил 53% потребления страны. Импорт в Литву достиг 660 ГВтч, по сравнению с февральскими данными он снизился на 5% – с 692 ГВтч. В марте импорт из Скандинавии через соединение NordBalt достиг 60%, из Латвии – 22%, а 18% было импортировано из Польши. Экспорт в прошлом месяце по сравнению с февралем снизился на 27%, со 155 ГВтч до 113 ГВтч. Наибольшая доля экспорта была направлена в Латвию – 72%, 25% – в Польшу, а остальные 4% – в Швецию.