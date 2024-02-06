Litgrid: средняя оптовая цена на электроэнергию в январе выросла на 32%

"Из-за морозов значительно выросло потребление электроэнергии в странах Северной Европы, а в Литве мы зафиксировали рекорд почасового потребления. Он был достигнут 8 января в 9 часов утра и, по предварительным данным, составил 2280 МВт. В связи с ростом потребления во всем регионе и поломок на электростанции в Финляндии почасовые цены на электроэнергию 5 января подскочили даже до 1896 евро/МВтч. В Литве в тот день также фиксировались чрезвычайно высокие цены, за один час достигли предела почти в 1500 евро/МВтч", – цитируется в пресс-релизе руководитель отдела по развития рынка Litgrid Айсте Красаускене.