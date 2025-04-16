Litgrid подключил к сети парк солнечных электростанций в Швенчёнском районе

„Трансформаторная подстанция солнечного парка уже подключена к сети электропередачи, и парк приступил к тестовой генерации. (...) С каждым новым подключенным парком мы приближаемся к важной цели — стать энергонезависимой и климатически нейтральной страной“, — цитируется в отчете руководителя Центра возобновляемых ресурсов компании Игнаса Юнявичюса.

По данным Litgrid, общая установленная мощность солнечных и ветряных электростанций в Литве, включая сети передачи и распределения, в настоящее время составляет 4112 МВт и составляет более половины общей мощности по производству электроэнергии в стране.