2025.04.16 10:45

Litgrid подключил к сети парк солнечных электростанций в Швенчёнском районе

 
ru.DELFI.lt
Saulės elektrinės montavimas
Saulės elektrinės montavimas
ФОТО: UNIKYLUCKK | Shutterstock

Оператор системы передачи электроэнергии Litgrid подключил парк солнечной энергии, построенный датской компанией Nordic Solar в Швенчёнском районе, к передающей сети страны.

„Трансформаторная подстанция солнечного парка уже подключена к сети электропередачи, и парк приступил к тестовой генерации. (...) С каждым новым подключенным парком мы приближаемся к важной цели — стать энергонезависимой и климатически нейтральной страной“, — цитируется в отчете руководителя Центра возобновляемых ресурсов компании Игнаса Юнявичюса.

Допустимая мощность генерации подключенного солнечного электропарка составляет 60 МВт, а установленная мощность — 80 МВт.

По данным Litgrid, общая установленная мощность солнечных и ветряных электростанций в Литве, включая сети передачи и распределения, в настоящее время составляет 4112 МВт и составляет более половины общей мощности по производству электроэнергии в стране.

Национальная стратегия энергетической независимости предусматривает, что к 2030 году рост потребления и возможностей экспорта создаст условия для подключения к литовской сети электропередачи около 10 ГВт мощностей по производству возобновляемой энергии.

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