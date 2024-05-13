Litgrid: отключилось электросоединение NordBalt со Швецией из-за поломки

По данным оператора литовской системы передачи электроэнергии Litgrid, высоковольтное подключение постоянного тока было отключено из-за неисправности преобразовательной подстанции на шведской стороне.
После отключения были активизированы резервы NordBalt, и передача электроэнергии потребителям в Литве не была нарушена.
После устранения неисправности в 14.03 час. соединение снова было подключено и стало доступным для торговли электроэнергией.
За первые четыре месяца 2024 года общая доступность подключения NordBalt для рынка составила более 99 процентов. В 2023 году по этому соединению из Швеции в Литву было импортировано 4967 ТВтч электроэнергии.
Линия электропередачи мощностью 700 МВт со Швецией работает с 2016 года.
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