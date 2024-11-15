Litgrid опровергает заявления Teltonika о нехватке электромощностей для завода в Вильнюсе

ELTA напоминает, что в пятницу глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.

„Проект по подключению электрооборудования в настоящее время подготовлен и согласован со всеми учреждениями, кроме Via Lietuva. По оценке Litgrid, после получения согласования от Via Lietuva, вполне реально полностью реализовать проект к 2027 году“, – отметил Litgrid.

„По вопросам подключения электрооборудования специалисты Litgrid активно сотрудничают с представителями Teltonika уже около года, постоянно консультируют по вопросам подключения электрооборудования и реализации проекта. В январе 2024 года компании были выданы технические условия на подключение оборудования мощностью 58 МВт – столько, сколько и просили“, – говорится в пресс-релизе.

„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.

По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.

„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.