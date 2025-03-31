2025.03.31 16:24

Litgrid: неисправность соединения NordBalt планируется устранить в течение двух дней

 
ru.DELFI.lt
ELTA
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В минувшие выходные из-за неисправности было отключено электросоединение NordBalt между Литвой и Швецией, его работу планируется восстановить в течение ближайших двух дней – к раннему утру среды, сообщает литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

„Шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät установил, что на преобразовательной станции Нибру линии NordBalt вышел из строя блок вентиля“, - причину неисправности в комментарии Elta объяснила компания Litgrid.

Ожидается, что соединение возобновит работу с 1 часа ночи 2 апреля.

После отключения NordBalt в 8.34 час. в субботу были задействованы резервы, поэтому подача электроэнергии потребителям Литвы не была нарушена.

Однако из-за отключения в понедельник цены на электроэнергию на бирже выросли – это коснулось тех потребителей, чьи тарифные планы не фиксированные, а привязаны к биржевым ценам.

Линия электропередачи мощностью 700 мегаватт (МВт) со Швецией действует с 2016 года.

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