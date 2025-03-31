Litgrid: неисправность соединения NordBalt планируется устранить в течение двух дней

„Шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät установил, что на преобразовательной станции Нибру линии NordBalt вышел из строя блок вентиля“, - причину неисправности в комментарии Elta объяснила компания Litgrid.
Ожидается, что соединение возобновит работу с 1 часа ночи 2 апреля.
После отключения NordBalt в 8.34 час. в субботу были задействованы резервы, поэтому подача электроэнергии потребителям Литвы не была нарушена.
Однако из-за отключения в понедельник цены на электроэнергию на бирже выросли – это коснулось тех потребителей, чьи тарифные планы не фиксированные, а привязаны к биржевым ценам.
Линия электропередачи мощностью 700 мегаватт (МВт) со Швецией действует с 2016 года.